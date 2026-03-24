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Concurrence de l'Unreal Engine et audience en baisse pour Fortnite : l'heure des licenciements
Même les leaders du secteur GAAS peuvent vaciller, et sans aller jusqu'à parler de crise, Epic Games traverse une mauvaise passe, reconnu par son PDG à la fois par une concurrence accrue dans le secteur des moteurs de jeu, un marché console qui stagne, l'augmentation des coûts et enfin, une audience de Fortnite en baisse la faute (Epic le reconnaît) à quelques dernières saisons qui n'ont pas su livrer « la magie » d'une certaine époque. Et vu le nombre de partenariats autour du jeu, les dépenses sont devenues supérieures aux revenus.

Bien évidemment, ce n'est pas les hautes instances qui vont payer le prix de mauvais choix mais le bas-peuple (en plus des joueurs qui viennent de voir une augmentation du prix des V-Bucks) : plus de 1000 licenciements sont annoncés (en plus de 830 de 2023) et des économies à faire dans la sous-traitance comme le marketing.

L'entreprise indique ne pas en être à sa première crise depuis ses débuts, et compte bien rebondir, à la fois avec de nouvelles saisons de Fortnite plus riche (et avec du « gameplay enrichi »), des outils plus performants pour l'Unreal Engine 5 et… la transition vers l'Unreal Engine 6.
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publié le 24/03/2026 à 14:56 par Gamekyo
commentaires (20)
nigel publié le 24/03/2026 à 15:07
Eh ben, ça va peut-être avoir de sacré répercutions sur Unreal Engine et donc le reste de l'industrie.

Pour info, ça correspond à une personne sur 4 licencié, c'est très très gros.
mrvince publié le 24/03/2026 à 15:19
Les gens se lassent un peu peut etre aussi non ? Ca fait combien de temps que ce jeu est sorti...
masharu publié le 24/03/2026 à 15:22
mrvince Il y en a qui ne joue qu'à Fortnite comme ça joue à Candy Crush dans le bus et rien d'autre.
akinen publié le 24/03/2026 à 15:41
Les joueurs ont grandis comme pour toutes les licences et les streamers sont fidèles à l’argent.

L'hégémonie ne pouvait pas durer éternellement. Ça va baisser doucement mais surement
ravyxxs publié le 24/03/2026 à 15:43
Franchement, je suis très très déçu d'eux, déjà parce que je faisais partie de la vieille école depuis leur début avec Unreal Tournament, ils nous ont carrément, et le mot est faible, snobbé, pour aller crée Fortnite, qui à la sortie, il faut le rappeler était un flop monumental et une insulte envers nous, pour ensuite pondre Unreal Tournament mais avec un suivi abyssal et une fermeture soudaine des serveurs, le moment où leur mod Battle Royale de Fortnite a commencé à marcher puis cartonner par la suite avec le succès qu'on lui connaît.

Leur UE3 leur a permis d'être aussi riche car ils roulaient sur la génération PS360, mais genre LARGE !!

Maintenant ils passent tellement de temps à signer des deal avec Nicki Minaj, Cristiano Ronaldo pour les inclurent dans leur jeu Fortnite, qu'ils ont oublié d'où ils viennent...

Que leur force réside dans les moteurs de jeu et jeu en ligne...

Tellement déçu...tellement dur de ce dire que plus jamais j'aurais une VRAI suite à UE3 et 2004 !!!
jaysennnin publié le 24/03/2026 à 15:46
au moins il pas évoqué l'IA
skuldleif publié le 24/03/2026 à 16:17
les dépenses sont devenues supérieures aux revenus.

Hein?! What?!
skuldleif publié le 24/03/2026 à 16:18
Par contre qu'on soit clair Fortnite est a la fois l'une des plus grandes force mais aussi une des plus grandes menaces du JV
grospich publié le 24/03/2026 à 16:19
Les jeunes qui sont partis sur Roblox peut-être.
giru publié le 24/03/2026 à 16:22
Ça sent un UE6 boosté a l’IA qui va arriver bien trop rapidement et sera probablement une grosse merde.

C’est quand même dingue le manque d’anticipations de toutes ces entreprises. Fornite ne pouvait pas continuer à rapporter indéfiniment comme à ses débuts, une baisse est inéluctable même si ça ne veut pas dire que le jeu n’a plus d’avenir.
altendorf publié le 24/03/2026 à 16:29
Sans oublier la mauvaise gestion depuis plusieurs années de la partie eSport sur Rocket League et les problèmes à bannir les cheaters.
churos45 publié le 24/03/2026 à 16:35
Ça parle de "baisse" et de "concurrence" pour se donner bonne conscience, mais qu'en est-il des résultats réels ? Ça avait vraiment un impact important sur la santé de l'entreprise ? Fallait vraiment virer 1000 personnes ?
kratoszeus publié le 24/03/2026 à 16:42
Ces mêmes employés qui ont fait la fortune des actionnaires et du tim Sweeney traités comme un tas de merde
mattewlogan publié le 24/03/2026 à 17:16
De la concurrence pour leur moteur ?j’ai l’impression qu’on parle que de l’unreal
Et le cinq les dev l’exploite pas encore à fond et ils veulent déjà passer au six
toninus publié le 24/03/2026 à 17:30
Plutôt que l'UE6 que personne n'attend, des nouveaux jeux ce serait bien aussi.
adamjensen publié le 24/03/2026 à 17:38
C’est une bonne chose.
Ce serait bien s’ils pouvaient couler complètement, histoire qu’on soit définitivement débarrassés de leur store à la con, et surtout de leur moteur de merde qui est un vrai cancer pour le jeu vidéo sur PC.

Après, en ce qui concerne Fortnite, il y a aussi de grandes chances pour que les gens en aient juste marre de cette connerie fade et sans âme.
keiku publié le 24/03/2026 à 17:44
les enfants grandissent et la natalité est en baisse...
newtechnix publié le 24/03/2026 à 18:00
Une bonne nouvelle pour l'industrie du JV...

"une audience de Fortnite en baisse la faute (Epic le reconnaît) à quelques dernières saisons qui n'ont pas su livrer « la magie » d'une certaine époque. Et vu le nombre de partenariats autour du jeu, les dépenses sont devenues supérieures aux revenus"

La fuite en avant de partenariat bidon ressemblait à un aveu de limiter l'érosion de fortnite, c'était devenu n'importe quoi et avant coureur d'un manque d'imagination... jusqu'à plagier le jeu Among Us ou tout autre concept de JV pouvant apporter du "nouveau" contenu afin de conserver un taux de rétention pour Fortnite.

Comme ils ont fait le tour des collaborations qui faisait à une époque évènement...aujourd'hui cela racle les fonds de tiroir. d'ailleurs si ils leur coûte plus cher de payer que d'accueillir un perso ou une marque no comment.

Ce genre de jeu est nuisible à l'industrie du JV car il emprisonne les joueurs qui ne consomment plus d'autres jeux ou expérience.
cyr publié le 24/03/2026 à 18:19
Un jeux ultra répétitif, forcément ça lasse. Les gens ouvrent les yeux. Et soit arrête, ou arrête le jeux vidéo tous court....
Perso j'ai du faire 4 ou 5 partie grand max a l'epoque. Même si c'est gratuit, c'est pas une raison.
ravyxxs publié le 24/03/2026 à 18:44
skuldleif mais largement, Fortnite a fait énormément de mal à la culture du jeu vidéo,et en mal je parle. Jusqu'aujourd'hui tu as des tonnes de BR, à l'époque c'était infernale, aujourd'hui tousle monde veut son BR ou extraction shooter, ou jeu en ligne qui rapporte autant que Fortnite. La vision et l'art s'est perdu, les jeunes ont fait l'impasse sur énormément de caviar dans le jeu vidéo, car quand je parle avec mes neveux, ils connaissent pratiquement rien ! Aujourd'hui on le voit, Epic ramène les stars dans leur jeu que les jeunes aiment histoire qu'ils restent dessus.

Regarde Playstation qui mobilise 65% de ses studios sur du GAAS ces fous !! L'industrie a perdu de son charme le jour où Fortnite et COD ont pris le dessus.
Gras
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Fortnite
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Nom : Fortnite
Support : PC
Editeur : Epic Games
Développeur : Epic Games
Genre : FPS
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
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