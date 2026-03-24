Concurrence de l'Unreal Engine et audience en baisse pour Fortnite : l'heure des licenciements
Même les leaders du secteur GAAS peuvent vaciller, et sans aller jusqu'à parler de crise, Epic Games traverse une mauvaise passe, reconnu par son PDG à la fois par une concurrence accrue dans le secteur des moteurs de jeu, un marché console qui stagne, l'augmentation des coûts et enfin, une audience de Fortnite en baisse la faute (Epic le reconnaît) à quelques dernières saisons qui n'ont pas su livrer « la magie » d'une certaine époque. Et vu le nombre de partenariats autour du jeu, les dépenses sont devenues supérieures aux revenus.
Bien évidemment, ce n'est pas les hautes instances qui vont payer le prix de mauvais choix mais le bas-peuple (en plus des joueurs qui viennent de voir une augmentation du prix des V-Bucks) : plus de 1000 licenciements sont annoncés (en plus de 830 de 2023) et des économies à faire dans la sous-traitance comme le marketing.
L'entreprise indique ne pas en être à sa première crise depuis ses débuts, et compte bien rebondir, à la fois avec de nouvelles saisons de Fortnite plus riche (et avec du « gameplay enrichi »), des outils plus performants pour l'Unreal Engine 5 et… la transition vers l'Unreal Engine 6.
publié le 24/03/2026 à 14:56 par Gamekyo
Pour info, ça correspond à une personne sur 4 licencié, c'est très très gros.
L'hégémonie ne pouvait pas durer éternellement. Ça va baisser doucement mais surement
Leur UE3 leur a permis d'être aussi riche car ils roulaient sur la génération PS360, mais genre LARGE !!
Maintenant ils passent tellement de temps à signer des deal avec Nicki Minaj, Cristiano Ronaldo pour les inclurent dans leur jeu Fortnite, qu'ils ont oublié d'où ils viennent...
Que leur force réside dans les moteurs de jeu et jeu en ligne...
Tellement déçu...tellement dur de ce dire que plus jamais j'aurais une VRAI suite à UE3 et 2004 !!!
Hein?! What?!
C’est quand même dingue le manque d’anticipations de toutes ces entreprises. Fornite ne pouvait pas continuer à rapporter indéfiniment comme à ses débuts, une baisse est inéluctable même si ça ne veut pas dire que le jeu n’a plus d’avenir.
Et le cinq les dev l’exploite pas encore à fond et ils veulent déjà passer au six
Ce serait bien s’ils pouvaient couler complètement, histoire qu’on soit définitivement débarrassés de leur store à la con, et surtout de leur moteur de merde qui est un vrai cancer pour le jeu vidéo sur PC.
Après, en ce qui concerne Fortnite, il y a aussi de grandes chances pour que les gens en aient juste marre de cette connerie fade et sans âme.
"une audience de Fortnite en baisse la faute (Epic le reconnaît) à quelques dernières saisons qui n'ont pas su livrer « la magie » d'une certaine époque. Et vu le nombre de partenariats autour du jeu, les dépenses sont devenues supérieures aux revenus"
La fuite en avant de partenariat bidon ressemblait à un aveu de limiter l'érosion de fortnite, c'était devenu n'importe quoi et avant coureur d'un manque d'imagination... jusqu'à plagier le jeu Among Us ou tout autre concept de JV pouvant apporter du "nouveau" contenu afin de conserver un taux de rétention pour Fortnite.
Comme ils ont fait le tour des collaborations qui faisait à une époque évènement...aujourd'hui cela racle les fonds de tiroir. d'ailleurs si ils leur coûte plus cher de payer que d'accueillir un perso ou une marque no comment.
Ce genre de jeu est nuisible à l'industrie du JV car il emprisonne les joueurs qui ne consomment plus d'autres jeux ou expérience.
Perso j'ai du faire 4 ou 5 partie grand max a l'epoque. Même si c'est gratuit, c'est pas une raison.
Regarde Playstation qui mobilise 65% de ses studios sur du GAAS ces fous !! L'industrie a perdu de son charme le jour où Fortnite et COD ont pris le dessus.