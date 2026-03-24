Concurrence de l'Unreal Engine et audience en baisse pour Fortnite : l'heure des licenciements Concurrence de l'Unreal Engine et audience en baisse pour Fortnite : l'heure des licenciements

Même les leaders du secteur GAAS peuvent vaciller, et sans aller jusqu'à parler de crise, Epic Games traverse une mauvaise passe, reconnu par son PDG à la fois par une concurrence accrue dans le secteur des moteurs de jeu, un marché console qui stagne, l'augmentation des coûts et enfin, une audience de Fortnite en baisse la faute (Epic le reconnaît) à quelques dernières saisons qui n'ont pas su livrer « la magie » d'une certaine époque. Et vu le nombre de partenariats autour du jeu, les dépenses sont devenues supérieures aux revenus.



Bien évidemment, ce n'est pas les hautes instances qui vont payer le prix de mauvais choix mais le bas-peuple (en plus des joueurs qui viennent de voir une augmentation du prix des V-Bucks) : plus de 1000 licenciements sont annoncés (en plus de 830 de 2023) et des économies à faire dans la sous-traitance comme le marketing.



L'entreprise indique ne pas en être à sa première crise depuis ses débuts, et compte bien rebondir, à la fois avec de nouvelles saisons de Fortnite plus riche (et avec du « gameplay enrichi »), des outils plus performants pour l'Unreal Engine 5 et… la transition vers l'Unreal Engine 6.