recherche
News / Blogs
Pokémon Champions : trailer et date de sortie
La Pokémon Company vient apporter des précisions sur le lancement de Pokémon Champions, l'espèce d'évolution naturelle de la saga Stadium/Coloseum, déjà pour acter que la sortie aura lieu le 8 avril sur Nintendo Switch 1 & 2.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un pur F2P, avec déjà tout ce qu'il faut de micro-transactions :

- Starter Pack Day One pour débuter le jeu avec 50 bestioles et divers tickets.
- Pass de Combat à chaque saison.
- Abonnement facultatif pour gratter plein de bonus.

Le jeu sera en outre naturellement compatible avec le logiciel Pokémon Home pour en récupérer les créatures stockées et même pouvoir modifier leurs stats contre des Points de Victoire.

0
Qui a aimé ?
publié le 24/03/2026 à 14:24 par Gamekyo
commentaires (10)
darkxehanort94 publié le 24/03/2026 à 14:34
Ensemble pour la Victoire !
ratchet publié le 24/03/2026 à 16:21
Pas de boîte je présume?
altair762 publié le 24/03/2026 à 16:21
Aucune nouvelle pour les autres support ?
masharu publié le 24/03/2026 à 16:36
ratchet Nope contrairement aux précédents opus c'est 100% demat et jeu service (là où Colosseum et Battle Revolution demandait juste la connexion aux jeux GBA et DS).
mattewlogan publié le 24/03/2026 à 17:13
Je sais pas si ça va déplacer les foules sur la longueur, car souvent les gens que je connais aiment plutôt faire la collection que les combats
oreillesal publié le 24/03/2026 à 17:48
Si ça peut faire prendre l'air à mes vieux briscards strat qui dorment depuis quelques décennies pour les plus anciens.
Mais de ce que j'ai compris, TPC oblige, les compatibilité avec le Home seront limitées...
ratchet publié le 24/03/2026 à 18:33
Il devait pas y avoir le Dynamax dedans ?
ducknsexe publié le 24/03/2026 à 18:42
micro-transactions ? F2P ? Fils 2 Pute.....
burningcrimson publié le 24/03/2026 à 18:56
En gros c est Pokémon Shodown mais en F2P
burningcrimson publié le 24/03/2026 à 18:59
Remettez-nous la tour de combat dans les jeux plutôt.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Pokemon Champions
0
Ils aiment
Nom : Pokemon Champions
Support : Switch
Editeur : The Pokemon Company
Développeur : The Pokemon Company
Genre : combat
Autres versions : Switch Switch 2 -
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo