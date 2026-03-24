Pokémon Champions : trailer et date de sortie

La Pokémon Company vient apporter des précisions sur le lancement de, l'espèce d'évolution naturelle de la saga Stadium/Coloseum, déjà pour acter que la sortie aura lieu le 8 avril sur Nintendo Switch 1 & 2.N'oubliez pas qu'il s'agit d'un pur F2P, avec déjà tout ce qu'il faut de micro-transactions :- Starter Pack Day One pour débuter le jeu avec 50 bestioles et divers tickets.- Pass de Combat à chaque saison.- Abonnement facultatif pour gratter plein de bonus.Le jeu sera en outre naturellement compatible avec le logiciel Pokémon Home pour en récupérer les créatures stockées et même pouvoir modifier leurs stats contre des Points de Victoire.