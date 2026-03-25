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Vers une Definitive Edition de Sonic Frontiers
Joli succès pour la franchise, Sonic Frontiers devrait prochainement refaire parler de lui dans le cadre d'une « Definitive Edition » tout juste référencée par l'organisme de classification coréen, bien qu'il soit assez difficile d'établir la pertinence d'une réédition vu que tous les DLC post-launch (défis, persos jouables, etc) étaient gratuits.

On dira que sauf surprise, cela restera l'occasion d'une nouvelle sortie physique incluant la totale et pourquoi pas aussi une version Switch 2 de cet épisode vendu à environ 4,5 millions d'unités (et encore, on parle d'un rapport de fin 2022), dont une suite continue de se faire attendre.

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publié le 25/03/2026 à 09:07 par Gamekyo
commentaires (8)
rogeraf publié le 25/03/2026 à 09:13
Pertinence 0, c'est clair
maxx publié le 25/03/2026 à 09:22
Ca fait un moment que je veux le faire, s'il sort sur Siwtch 2 ça pourrait être l'occasion
forte publié le 25/03/2026 à 09:24
Le fameux "il est génial #bestsonic3d" alors que seulement 13%.... ont finis la première île
giru publié le 25/03/2026 à 09:29
Une version Switch 2 aurait du sens.

Et c'est plutôt bien qu'ils prennent leur temps pour une suite, même si j'imagine qu'on ne devrait plus être trop loin d'un reveal.
marchand2sable publié le 25/03/2026 à 10:56
Vivement le 2 avec Shadow.
mck publié le 25/03/2026 à 12:00
Ils vont peut être corriger quelques défauts dans cette version.

Ils vont peut être améliorer un peu la gestion de la camera, le clipping, équilibrer un peu la peche (ou les minijeux), rajouter un peu de challenge, améliorer cette mauvaise "couche RPG".

J'ai bien aimé, mais il y avait quand même de gros défauts... Faut voir ça plus comme une "director's cut" je pense.
magneto860 publié le 25/03/2026 à 13:33
J’aurais préféré un deuxième épisode.
leonsilverburg publié le 25/03/2026 à 14:12
Version physique à bas prix, pour la collec je prends.
Je pense surtout à un bon motif pour relancer les ventes avec une version Switch 2
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Fiche descriptif
Sonic Frontiers
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Nom : Sonic Frontiers
Support : PC
Editeur : Sega
Développeur : Sonic Team
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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