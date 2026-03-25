Vers une Definitive Edition de Sonic Frontiers

Joli succès pour la franchise,devrait prochainement refaire parler de lui dans le cadre d'une « Definitive Edition » tout juste référencée par l'organisme de classification coréen, bien qu'il soit assez difficile d'établir la pertinence d'une réédition vu que tous les DLC post-launch (défis, persos jouables, etc) étaient gratuits.On dira que sauf surprise, cela restera l'occasion d'une nouvelle sortie physique incluant la totale et pourquoi pas aussi une version Switch 2 de cet épisode vendu à environ 4,5 millions d'unités (et encore, on parle d'un rapport de fin 2022), dont une suite continue de se faire attendre.