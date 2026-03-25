Vers une Definitive Edition de Sonic Frontiers

Joli succès pour la franchise, Sonic Frontiers devrait prochainement refaire parler de lui dans le cadre d'une « Definitive Edition » tout juste référencée par l'organisme de classification coréen, bien qu'il soit assez difficile d'établir la pertinence d'une réédition vu que tous les DLC post-launch (défis, persos jouables, etc) étaient gratuits.
On dira que sauf surprise, cela restera l'occasion d'une nouvelle sortie physique incluant la totale et pourquoi pas aussi une version Switch 2 de cet épisode vendu à environ 4,5 millions d'unités (et encore, on parle d'un rapport de fin 2022), dont une suite continue de se faire attendre.
Et c'est plutôt bien qu'ils prennent leur temps pour une suite, même si j'imagine qu'on ne devrait plus être trop loin d'un reveal.
Ils vont peut être améliorer un peu la gestion de la camera, le clipping, équilibrer un peu la peche (ou les minijeux), rajouter un peu de challenge, améliorer cette mauvaise "couche RPG".
J'ai bien aimé, mais il y avait quand même de gros défauts... Faut voir ça plus comme une "director's cut" je pense.
Je pense surtout à un bon motif pour relancer les ventes avec une version Switch 2