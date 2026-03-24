Marvel Rivals se prépare pour la Switch 2

La situation autour des « GAAS F2P » se débloque doucement sur Nintendo Switch 2, non sans un surprenant temps de retard (Fortnite mis à part) et alors que Warframe débarque justement ce 25 mars (avec DLSS et support souris), voilà que Danny Koo de Marvel Games confirme officiellement auprès d'IGN qu'une version dédiée de Marvel Rivals est actuellement en cours de développement, sans donner de précisions quant à la date.
Succès notable du secteur, avec encore actuellement des pics quotidiens d'environ 100.000 joueurs simultanément sur Steam plus d'un an après sa sortie, Marvel Rivals s'apprête à lancer sa Saison 7 avec en têtes d'affiche Black Cat et White Fox.
Mais d'un autre coté, s'ils les proposent pas, les joueurs vont dans d'autres ecosystemes...
Nintendo est un crevard de première.
La Switch 1 avait Fortnite, Rocket League, Minecraft & co, et juste leur TOP 10 first-party représente environ 330 millions de jeux vendus. 330 putain de MILLIONS !
Mais c'est pas assez pour eux, fallait bloquer les GAAS pour gratter la première année.
Et puis Nintendo est dans un monde a part, ils sont les seuls a etre le roi incontesté de leur propre ecosysteme,avec les forces et faiblesses que ça comprend, la ou les autres cherches surtout a attirer les tiers et les joueurs.
shanks c'est ouf
Ça vaut quoi comme jeu?