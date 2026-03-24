Marvel Rivals se prépare pour la Switch 2

La situation autour des « GAAS F2P » se débloque doucement sur Nintendo Switch 2, non sans un surprenant temps de retard (mis à part) et alors quedébarque justement ce 25 mars (avec DLSS et support souris), voilà que Danny Koo de Marvel Games confirme officiellement auprès d'IGN qu'une version dédiée deest actuellement en cours de développement, sans donner de précisions quant à la date.Succès notable du secteur, avec encore actuellement des pics quotidiens d'environ 100.000 joueurs simultanément sur Steam plus d'un an après sa sortie,s'apprête à lancer sa Saison 7 avec en têtes d'affiche Black Cat et White Fox.