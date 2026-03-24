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Marvel Rivals se prépare pour la Switch 2
La situation autour des « GAAS F2P » se débloque doucement sur Nintendo Switch 2, non sans un surprenant temps de retard (Fortnite mis à part) et alors que Warframe débarque justement ce 25 mars (avec DLSS et support souris), voilà que Danny Koo de Marvel Games confirme officiellement auprès d'IGN qu'une version dédiée de Marvel Rivals est actuellement en cours de développement, sans donner de précisions quant à la date.

Succès notable du secteur, avec encore actuellement des pics quotidiens d'environ 100.000 joueurs simultanément sur Steam plus d'un an après sa sortie, Marvel Rivals s'apprête à lancer sa Saison 7 avec en têtes d'affiche Black Cat et White Fox.

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link49
publié le 24/03/2026 à 20:52 par Gamekyo
commentaires (8)
cyr publié le 24/03/2026 à 21:30
OK.....mais non.
51love publié le 24/03/2026 à 21:40
c'est sur que ça emmerde les constructeurs ces F2P, ils te vendent une console subventionnée, et apres une bonne partie du public se contente de F2P

Mais d'un autre coté, s'ils les proposent pas, les joueurs vont dans d'autres ecosystemes...
mck publié le 24/03/2026 à 21:52
51love Tu es bien content de prendre 30% de toutes les transactions. 30% des Vbucks, 30% sur Overwatch, 30% sur Marvel Rivals, sur le mode FUT de fifa etc. tkt c'est plus rentable que de prendre 30% sur un jeu tiers à la Star Wars Outlaws.
shanks publié le 24/03/2026 à 21:55
51love
Nintendo est un crevard de première.

La Switch 1 avait Fortnite, Rocket League, Minecraft & co, et juste leur TOP 10 first-party représente environ 330 millions de jeux vendus. 330 putain de MILLIONS !

Mais c'est pas assez pour eux, fallait bloquer les GAAS pour gratter la première année.
negan publié le 24/03/2026 à 21:58
Par contre on en parle peu mais v'là la remontada de Overwatch depuis la mise a jour.
51love publié le 24/03/2026 à 22:15
mck oui mais Nintendo prefererait que les joueurs achetent et passent du temps sur leurs propres jeux, parce qu'un F2P, meme si ça rapporte bcp d'argent, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui paient...

Et puis Nintendo est dans un monde a part, ils sont les seuls a etre le roi incontesté de leur propre ecosysteme,avec les forces et faiblesses que ça comprend, la ou les autres cherches surtout a attirer les tiers et les joueurs.

shanks c'est ouf
liberty publié le 24/03/2026 à 22:58
shanks on a pas de nouvelle de Rainbow Six siege sur Switch 2 ? C'est le free to play qui aurait tellement sa place sur la console. En portable et en mode souris.
kidicarus publié le 25/03/2026 à 02:39
Ce n'est que justice après l'annulation de la version switch 1

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Fiche descriptif
Marvel Rivals
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Nom : Marvel Rivals
Support : PC
Editeur : NetEase
Développeur : NetEase
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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