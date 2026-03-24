Game Pass : entre réflexions pour une offre moins chère et un partenariat avec Netflix
Relayé par GameSpot, un rapport du site The Information fait état de nouvelles idées sur la table de Asha Sharma, la nouvelle PDG, pour augmenter l'audience du Game Pass, un combat décidément mené par un peu tout le monde pour les services à abonnement, même en dehors du jeu vidéo.
Les sources du précité font état de deux idées notables :
- Trouver la solution pour proposer un ou plusieurs paliers « moins chers », sans préciser les modalités mais on peut par exemple penser à une nouvelle offre Cloud Gaming avec publicités évoquée plus tôt cette année.
- Bien officiel cette fois, Greg Peters (co-PDG de Netflix) a évoqué avoir rencontré Asha Sharma pour « explorer différentes pistes » pour une offre qui fusionnerait donc Game Pass & Netflix, sans que rien ne soit encore acté surtout face à l'inéluctable énigme : comment rendre une telle offre à la fois attractive pour le consommateur mais rentable pour les studios liés ?
En attendant x décisions, on continue de regarder les nouvelles fournées avec justement aujourd'hui Like a Dragon : Infinite Wealth et demain Absolum, et des annonces à attendre jeudi lors du Partner Showcase.
publié le 24/03/2026 à 18:22 par Gamekyo
Sinon abandonner juste le game pass?
Y’a pas besoin d’avoir si les jeux sont bons les gens achètent.
sinon laisser les dizaines de millions d'abo consommer comme ils veulent
ya pas besoin d'etre sectaire
Ça m'a permis certians jeux récent, comme awowed, stalker 2.
Non franchement le seul que j'achèterais, c'est starfield car lui j'aimerais le refaire.
Le gamepas c'est sympa , mais peut-être faut proposer moins de titre, pour que ça soit économiquement viable...
Trop de jeux tue le le jeux...
Quand je pense que je voulais faire les halo, fable, etc etc...
Mais jamais trouvé le temps. Et la dernière augmentation.....
Moi c’est simple je pense s’ils font pleins de bons jeux ils n’auront pas de soucis
la seule phrase juste comme analyse vis a vis du Gamepass c'est celle de l'article
comment rendre une telle offre à la fois attractive pour le consommateur mais rentable pour les studios liés ?
actuellement c'est évidemment rentable mais peu attractif justement du aux multiples augmentation de MS
d'ailleurs la derniere augmentation est largement gonflé par l'inclusion du fornite crew , MS n'auraient pas augmenté a ce point sans ca , probleme MS a voulu inclure fortnite dans l'app Xbox