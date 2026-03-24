Game Pass : entre réflexions pour une offre moins chère et un partenariat avec Netflix Game Pass : entre réflexions pour une offre moins chère et un partenariat avec Netflix

Relayé par GameSpot, un rapport du site The Information fait état de nouvelles idées sur la table de Asha Sharma, la nouvelle PDG, pour augmenter l'audience du Game Pass, un combat décidément mené par un peu tout le monde pour les services à abonnement, même en dehors du jeu vidéo.



Les sources du précité font état de deux idées notables :



- Trouver la solution pour proposer un ou plusieurs paliers « moins chers », sans préciser les modalités mais on peut par exemple penser à une nouvelle offre Cloud Gaming avec publicités évoquée plus tôt cette année.



- Bien officiel cette fois, Greg Peters (co-PDG de Netflix) a évoqué avoir rencontré Asha Sharma pour « explorer différentes pistes » pour une offre qui fusionnerait donc Game Pass & Netflix, sans que rien ne soit encore acté surtout face à l'inéluctable énigme : comment rendre une telle offre à la fois attractive pour le consommateur mais rentable pour les studios liés ?



En attendant x décisions, on continue de regarder les nouvelles fournées avec justement aujourd'hui Like a Dragon : Infinite Wealth et demain Absolum, et des annonces à attendre jeudi lors du Partner Showcase.