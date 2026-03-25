recherche
News / Blogs
Marathon : Bungie a compris que deux events en même temps, c'était une idée pourrie
Le week-end dernier, Marathon entamait la phase 2 de son suivi avec la mise en place d'une première zone de missions Endgame ainsi que le mode classé, avant que Bungie ne comprenne en premier bilan que non seulement cela n'a rien changé à l'audience en baisse (néanmoins encore suffisamment importante) mais surtout que mettre deux modes à haut niveau « en même temps », c'était le meilleur moyen d'éparpiller la communauté. Car il faut rappeler que le Endgame comme le Classé sont limités au week-end.

Mais ça, c'était avant. Bungie change en urgence son planning pour mettre en place une rotation :

- Le Endgame sera accessible de jeudi à dimanche (19h dans les deux cas).
- Le Classé sera lui inversement proposé de dimanche à jeudi (mêmes heures).

On comprend que tout cela reste temporaire mais tous les moyens sont bons pour que le projet tienne le cap, au moins jusqu'à la Saison 2 (pas attendue avant juillet).

0
Qui a aimé ?
publié le 25/03/2026 à 15:01 par Gamekyo
commentaires (17)
negan publié le 25/03/2026 à 15:11
Le jeu est mort qu'ils arrêtent, c'est une boîte de merde depuis Halo Reach.

Il y a eu un sursaut pour Destiny mais a l'époque ils ont bénéficié du fait d'avoir dégainer en premier dans le genre.

Vivement qu'ils ferment ces chiens.
51love publié le 25/03/2026 à 15:35
negan
link571 publié le 25/03/2026 à 15:58
negan J’espère que tous les studios Xbox fassent de mêmes qu’ils ferment tous ces chiens pas capable de sortir de bons jeux !

C’est bon j’ai juste dans mon raisonnement ?
escobar publié le 25/03/2026 à 16:05
negan arrête de te faire du mal
negan publié le 25/03/2026 à 16:24
link571 Jmen tamponne le cul
mattewlogan publié le 25/03/2026 à 16:41
negan et ben si tous les joueurs pensaient comme toi y aurait plus du tout de studio chez aucun éditeur…
brook1 publié le 25/03/2026 à 16:58
Poster sur un forum tout en se tamponnant le cul des réactions à son message, c'est un concept qui m'échappe
ravyxxs publié le 25/03/2026 à 17:30
Bon, c'est extrême de vouloir le licenciement de personne, juste parce qu'ils sont à présent chez l'autre écurie..c'est gamin.
walterwhite publié le 25/03/2026 à 17:45
Ça va le faire, c’est une grosse période avec RE9 et Crimson Desert. Ils ont les bases, le suivi et la communication, la mayonnaise va prendre, je l’espère pour eux
negan publié le 25/03/2026 à 18:09
ravyxxs Rien a voir c'est surtout un retour de bâton, les mecs on crié leur envie d'indépendance pendant des années pour au final finir racheté par PlayStation.

J'aime pas le double discours.
shadix publié le 25/03/2026 à 18:12
negan t’es au courant qu’entre la volonté et les réalités financières, il y a un monde ?
kameofever publié le 25/03/2026 à 18:16
C'est quand-même terrible de voir ce que Sony a fait de ce studio.
C'est clairement le nouveau Rare.
J'espère quand-même que ce nouvel échec ne va pas signer un nouveau plan de licenciement...
Courage aux équipes.
Il faudra du temps avant de réparer les dégâts causés par Ryan. Le Carlos Tavares du jeu vidéo.
ravyxxs publié le 25/03/2026 à 18:20
negan
ravyxxs publié le 25/03/2026 à 18:21
kameofever Rare sont bien il me semble avec Sea of Thieves, bon le jeu a subit des pertes de joueurs bien violente mais ils survivent.
kameofever publié le 25/03/2026 à 18:46
ravyxxs
Je fais surtout le parallèle entre ce qu'a pu être rare avant son rachat et après.
Une gloire passée.
J'ai l'impression que Bungie c'est un peu la même chose.
ravyxxs publié le 25/03/2026 à 18:54
kameofever Ah sur ce point là oui je te rejoins.
ducknsexe publié le 25/03/2026 à 21:02
C'est devenu le marathon amputé avec une prothèse.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Marathon
0
Ils aiment
Nom : Marathon
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Bungie
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo