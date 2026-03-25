Marathon : Bungie a compris que deux events en même temps, c'était une idée pourrie
Le week-end dernier, Marathon entamait la phase 2 de son suivi avec la mise en place d'une première zone de missions Endgame ainsi que le mode classé, avant que Bungie ne comprenne en premier bilan que non seulement cela n'a rien changé à l'audience en baisse (néanmoins encore suffisamment importante) mais surtout que mettre deux modes à haut niveau « en même temps », c'était le meilleur moyen d'éparpiller la communauté. Car il faut rappeler que le Endgame comme le Classé sont limités au week-end.
Mais ça, c'était avant. Bungie change en urgence son planning pour mettre en place une rotation :
- Le Endgame sera accessible de jeudi à dimanche (19h dans les deux cas).
- Le Classé sera lui inversement proposé de dimanche à jeudi (mêmes heures).
On comprend que tout cela reste temporaire mais tous les moyens sont bons pour que le projet tienne le cap, au moins jusqu'à la Saison 2 (pas attendue avant juillet).
Il y a eu un sursaut pour Destiny mais a l'époque ils ont bénéficié du fait d'avoir dégainer en premier dans le genre.
Vivement qu'ils ferment ces chiens.
C’est bon j’ai juste dans mon raisonnement ?
J'aime pas le double discours.
C'est clairement le nouveau Rare.
J'espère quand-même que ce nouvel échec ne va pas signer un nouveau plan de licenciement...
Courage aux équipes.
Il faudra du temps avant de réparer les dégâts causés par Ryan. Le Carlos Tavares du jeu vidéo.
Je fais surtout le parallèle entre ce qu'a pu être rare avant son rachat et après.
Une gloire passée.
J'ai l'impression que Bungie c'est un peu la même chose.