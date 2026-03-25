Marathon : Bungie a compris que deux events en même temps, c'était une idée pourrie

Le week-end dernier,entamait la phase 2 de son suivi avec la mise en place d'une première zone de missions Endgame ainsi que le mode classé, avant que Bungie ne comprenne en premier bilan que non seulement cela n'a rien changé à l'audience en baisse (néanmoins encore suffisamment importante) mais surtout que mettre deux modes à haut niveau « en même temps », c'était le meilleur moyen d'éparpiller la communauté. Car il faut rappeler que le Endgame comme le Classé sont limités au week-end.Mais ça, c'était avant. Bungie change en urgence son planning pour mettre en place une rotation :- Le Endgame sera accessible de jeudi à dimanche (19h dans les deux cas).- Le Classé sera lui inversement proposé de dimanche à jeudi (mêmes heures).On comprend que tout cela reste temporaire mais tous les moyens sont bons pour que le projet tienne le cap, au moins jusqu'à la Saison 2 (pas attendue avant juillet).