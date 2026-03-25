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Tomodachi Life 2 : une démo surprise [UP]
Sans annonce ni le moindre communiqué préalable, Nintendo vient de balancer une démo jouable de Tomodachi Life : Une vie de rêve sur l'eShop Switch, permettant de découvrir le début de l'aventure avec possibilité de transférer sa sauvegarde dans le jeu complet toujours prévu le 16 avril prochain, et gagner un petit skin en passant.

Un nouveau cosy game bourré d'humour (si du moins vous vous amusez à y intégrer toutes les tronches de votre entourage) dont on attend un nouvel effet Pokopia dans les charts vu la performance du premier épisode : 6,7 millions d'unités écoulées sur 3DS, soit le 10e plus gros succès de la machine.

[UPDATE]

- Trailer de présentation globale.

3
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kisukesan, aeris696, link49
publié le 25/03/2026 à 09:17 par Gamekyo
commentaires (17)
rogeraf publié le 25/03/2026 à 09:22
Ca va plaire à Marcel ça
burningcrimson publié le 25/03/2026 à 09:25
Au départ je voulais lui laisser sa chance mais vu qu on a même pas de mode en ligne, mon intérêt pour ce jeu viens d'atteindre le zéro absolu. Dommage.
flom publié le 25/03/2026 à 09:28
Nintendo wt sa nouvelle com, c est une horreur
noishe publié le 25/03/2026 à 10:29
Je serai pas étonné de voir que le succès "surprise" de Pokopia vienne ralentir légèrement les ventes de ce Tomodachi Life 2. Y'a 2 personnes dans mon entourage qui vont attendre avant de prendre le jeu, car trop occupés par Pokopia pour le moment. Et probablement que d'autres pensent la même chose.

Perso, ça attendra aussi, Pragmata reste la priorité
syoshu publié le 25/03/2026 à 10:36
noishe c'est quand même étonnant de les voir sortir 3 jeux qui visent un public similaire en si peu de temps, entre Pokopia, Tomodachi Life et Animal Crossing NS2.
Nul doute qu'il y aura un autre AC plus tard, mais les espacer aurait été plus interessant
noishe publié le 25/03/2026 à 10:38
syoshu Oui effectivement ça fait beaucoup. Après, Nintendo vend beaucoup sur la durée, donc ils ont probablement jugé que ça restait ok de faire comme ça, mais ça reste étrange
syoshu publié le 25/03/2026 à 10:41
noishe surement aussi un vide dans le calendrier a boucher. Ce serait pas la première fois que Nintendo garde un jeu finit sous sa manche pour le sortir quand ça l'arrange
noishe publié le 25/03/2026 à 10:57
syoshu Effectivement c'est leur gros jeu first party du mois d'avril (avec Pokémon Champions qui est un plus petit jeu)
marcelpatulacci publié le 25/03/2026 à 11:14
j'ai lu Tamagochi...
j9999 publié le 25/03/2026 à 11:28
flom Bin ça s'appelle un shadow drop. Perso je trouave que c'est du génie parce-que ça fait limite plus parler du jeu qu'avec une com préalable, tout ça avec 0 coûts, et on évite le sabotage mediatique des antis. Dans certains cas c'est la bonne stratégie à adopter. Là on est en plein dans la hype pokopia, ça suffit en soi pour eveiller l'intéret envers les jeux du même genre, sans faire de l'ombre a Tomodachi life. Le plus important ici c'est que ça force les joueurs a découvrir le jeu en y jouant, on évite ainsi les préjugés fait a partir des multiple trailers et discussions/avis perso autour du jeu sur internet sans y avoir joué. Ce schéma est le meilleur pour tomodachi life
cyr publié le 25/03/2026 à 12:00
flom ou alors il se débarrasse des petit truc pour pas encombré le prochain nintendo direct....
akinen publié le 25/03/2026 à 12:04
Mes filles vont sauter de joie
aeris696 publié le 25/03/2026 à 12:04
Bonne nouvelle

Je ne l’ai pas acheté sur 3DS donc je suis curieux de decouvrir le concept
altendorf publié le 25/03/2026 à 12:47
Lui c'est succès en approche aussi. Les streameurs vont se régaler.
kikoo31 publié le 25/03/2026 à 13:22
putain c est loin le 16 avril .......
link49 publié le 25/03/2026 à 17:34
J'avais bien aimé la version 3DS. A voir...
ducknsexe publié le 25/03/2026 à 20:56
Bon débarra....


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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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Nom : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : autre
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