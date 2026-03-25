Tomodachi Life 2 : une démo surprise [UP]

Sans annonce ni le moindre communiqué préalable, Nintendo vient de balancer une démo jouable desur l'eShop Switch, permettant de découvrir le début de l'aventure avec possibilité de transférer sa sauvegarde dans le jeu complet toujours prévu le 16 avril prochain, et gagner un petit skin en passant.Un nouveau cosy game bourré d'humour (si du moins vous vous amusez à y intégrer toutes les tronches de votre entourage) dont on attend un nouvel effetdans les charts vu la performance du premier épisode : 6,7 millions d'unités écoulées sur 3DS, soit le 10e plus gros succès de la machine.[UPDATE]- Trailer de présentation globale.