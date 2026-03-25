Lords of the Fallen II : du gameplay en Umbral (2.0)
Alors que Sony ne devrait plus tarder à officialiser l'arrivée de Lords of the Fallen dans le PS Plus Essential du mois d'avril, voilà que CI Games nous propose une nouvelle vidéo de gameplay sur sa suite toujours attendue pour cette année mais on ne sait encore quand exactement (PC/PS5/XBS).
La vidéo en question se consacre au retour de l'Umbral, cette « Autre-Monde » qui va cette fois gagner en importance sur le plan scénaristique, dans le bestiaire et la difficulté bien agressive : « Si Umbral était autrefois le Royaume des Morts, il est cette fois devenu le Royaume des Morts-Vivants. Sa croûte protectrice a été arrachée, révélant une chair à vif : une plaie béante qui bouillonne d'une faim nouvelle ». Appétissant.
Son optimisation day one était catastrophique et ils ont mis du temps pour rétablir le bordel mais ça a fini par payer.
Je me le suis refait en fin d'année dernière et c'était top, j'ai beaucoup d'attente sur cette suite