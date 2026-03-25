recherche
News / Blogs
Lords of the Fallen II : du gameplay en Umbral (2.0)
Alors que Sony ne devrait plus tarder à officialiser l'arrivée de Lords of the Fallen dans le PS Plus Essential du mois d'avril, voilà que CI Games nous propose une nouvelle vidéo de gameplay sur sa suite toujours attendue pour cette année mais on ne sait encore quand exactement (PC/PS5/XBS).

La vidéo en question se consacre au retour de l'Umbral, cette « Autre-Monde » qui va cette fois gagner en importance sur le plan scénaristique, dans le bestiaire et la difficulté bien agressive : « Si Umbral était autrefois le Royaume des Morts, il est cette fois devenu le Royaume des Morts-Vivants. Sa croûte protectrice a été arrachée, révélant une chair à vif : une plaie béante qui bouillonne d'une faim nouvelle ». Appétissant.

2
Qui a aimé ?
osiris67, idd
publié le 25/03/2026 à 17:14 par Gamekyo
commentaires (6)
mrvince publié le 25/03/2026 à 17:21
Wow ce panorama de départ ! Ca a l'air dingue... J'ai déjà adoré le 1er alors celui la. Peu de doute.
coconutsu publié le 25/03/2026 à 17:36
A voir...le premier opus était tellement mauvais que j'ai aucune confiance mais je vois quand même une évolution notable.
danzkzu publié le 25/03/2026 à 17:44
Il est très bon le premier opus Coconutsu de quoi tu parles ?

Son optimisation day one était catastrophique et ils ont mis du temps pour rétablir le bordel mais ça a fini par payer.

Je me le suis refait en fin d'année dernière et c'était top, j'ai beaucoup d'attente sur cette suite
mattewlogan publié le 25/03/2026 à 18:12
Bordel que j’ai hâte, le premier était un délice
osiris67 publié le 25/03/2026 à 18:34
En esperant qu il sorte optimisé cette fois.
idd publié le 25/03/2026 à 18:43
A défaut d'un Bloodborne 2, ce jeu va être un délice
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Lords of the Fallen 2
2
Ils aiment
Nom : Lords of the Fallen 2
Support : PC
Editeur : CI Games
Développeur : Hexworks
Genre : action-RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo