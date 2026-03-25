Lords of the Fallen II : du gameplay en Umbral (2.0)

Alors que Sony ne devrait plus tarder à officialiser l'arrivée dedans le PS Plus Essential du mois d'avril, voilà que CI Games nous propose une nouvelle vidéo de gameplay sur sa suite toujours attendue pour cette année mais on ne sait encore quand exactement (PC/PS5/XBS).La vidéo en question se consacre au retour de l'Umbral, cette « Autre-Monde » qui va cette fois gagner en importance sur le plan scénaristique, dans le bestiaire et la difficulté bien agressive :. Appétissant.