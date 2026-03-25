Resident Evil : Capcom commencerait à regarder les fonds de tiroirs pour ses remakes
Forcément, à un moment et à moins de renouvelé une nouvelle fois la formule pour refaire une vague de « Rebirth », la matière première commence sérieusement à manque à Capcom dans les possibilités de remake, au point que l'éditeur commencerait à regarder en dehors des épisodes principaux.
Vous l'avez deviné avec le vieux trailer ci-dessous : selon Dusk Golem, Capcom envisagerait la possibilité de nous raire un Resident Evil Revelations Remake, tiré de l'ancienne exclusivité 3DS porté ensuite un peu partout ailleurs, et mettant en scène Jill (sur un bateau) et Chris (dans les montagnes). Et aucunement pour des vacances dans les deux cas.
Après, un remake transfiguré niveau contenu et level-design, peu de fans refuseraient il faut l'admettre.
Pourquoi ne pas tout simplement faire un Resident Evil inédit.
Et pourquoi pas avec Hunk ou Ada dans le passé, ou même Wesker ou Jake.
Et il faut aussi faire attention à ne pas finir comme Ubisoft, avec leurs jeux fades et sans intérêt et qui se répètent constamment.
Sinon, on attend toujours le remake de Dino Crisis.
Meme Revelation 2 etait fort sympa.
Ce serait vraiment une excellente idée de faire le remake du remake du remake du premier épisode.
Je croise les doigts.
D'abord RE CV, RE0, REX, RE1, peut être même RE5 avant au final... Vu comme ça c'est pas avant 6 ans quoi, le jeu aura 20 ans !
Le 5 et 6, les Outbreak, les Revelations.
Le temps qu'il fasse le tout, il pourrait faire un remake du 7, du puis et pourquoi pas du 9 dans 20 ans et ainsi de suite....
Mais clairement, il serait temps qu'ils se penchent vers le cas dino crisis!
Il est temps de l'annoncer nondidju
Rien à cirer de révélations
Qu'ils finissent les remakes RE avec Veronica, zéro et rebirth again et puis que le n arrête les Remakes de RE...
Mais des Révélations Outbreak Inédits a Racoon comme indiqué ci dessus ça je le vois bien...il faut du nouveau là...après le remake de Dino Crisis bien sûr...