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Resident Evil : Capcom commencerait à regarder les fonds de tiroirs pour ses remakes
Forcément, à un moment et à moins de renouvelé une nouvelle fois la formule pour refaire une vague de « Rebirth », la matière première commence sérieusement à manque à Capcom dans les possibilités de remake, au point que l'éditeur commencerait à regarder en dehors des épisodes principaux.

Vous l'avez deviné avec le vieux trailer ci-dessous : selon Dusk Golem, Capcom envisagerait la possibilité de nous raire un Resident Evil Revelations Remake, tiré de l'ancienne exclusivité 3DS porté ensuite un peu partout ailleurs, et mettant en scène Jill (sur un bateau) et Chris (dans les montagnes). Et aucunement pour des vacances dans les deux cas.

Après, un remake transfiguré niveau contenu et level-design, peu de fans refuseraient il faut l'admettre.

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publié le 25/03/2026 à 17:33 par Gamekyo
commentaires (27)
rogeraf publié le 25/03/2026 à 17:36
Pourquoi pas revisiter les films avec Milla J. en jeux videos !
adamjensen publié le 25/03/2026 à 17:47
J’ai bien aimé Resident Evil : Revelations 1, mais là, c’est un peu abusé quand même d’en faire un Remake…
Pourquoi ne pas tout simplement faire un Resident Evil inédit.
Et pourquoi pas avec Hunk ou Ada dans le passé, ou même Wesker ou Jake.

Et il faut aussi faire attention à ne pas finir comme Ubisoft, avec leurs jeux fades et sans intérêt et qui se répètent constamment.

Sinon, on attend toujours le remake de Dino Crisis.
famimax publié le 25/03/2026 à 17:57
Qu’ils remake le Dead Aim, plein de joueurs sont passés à coté
mibugishiden publié le 25/03/2026 à 18:01
Tres franchement RE Revelation etait un tres bon opus sorti à une epoque ou RE versait dans l'action totale, cet opus remettait en avant un peu de survival horror (dans la partie de Jill).

Meme Revelation 2 etait fort sympa.
vyse publié le 25/03/2026 à 18:01
jy crois pas perso
liquidsnake66 publié le 25/03/2026 à 18:02
Ouais enfin ils peuvent déjà refaire le 1, code veronica et le 5 ca laisse de quoi voir venir !
marchand2sable publié le 25/03/2026 à 18:05
C'est une mauvaise blague? Plus de 20 ans qu'on demande Outbreak Avec Alyssa dans RE9 en plus...
kameofever publié le 25/03/2026 à 18:13
On est plus à ça prêt, hein Capcom.
Ce serait vraiment une excellente idée de faire le remake du remake du remake du premier épisode.
Je croise les doigts.
liquidsnake66 publié le 25/03/2026 à 18:21
kameofever après on parle quand même de 25 ans d'écart avec rebirth y aurait vraiment rien de scandaleux
bookker publié le 25/03/2026 à 18:26
Qu'il s'occupe de Dino Crisis bordel !
osiris67 publié le 25/03/2026 à 18:29
Qu’ils lachent les remakes de RE un peu et face des remake d autre franchise a la limite, genre Dino Crisis, Haunting Ground ou totalement HS, un remake de final fight 1 sous re engine.
idd publié le 25/03/2026 à 18:44
par contre Dino Crisis on peut se brosser hein.....
grospich publié le 25/03/2026 à 18:49
Sinon faire un peu plus de suites et un peu moins de remake ça serait pas mal aussi.
kroseur publié le 25/03/2026 à 18:59
Qu'ils fassent un remake des outbreak plutot.
darksector publié le 25/03/2026 à 19:01
Y'a tellement d'autres choses à faire dans le passé avec des têtes qu'on a pas vues depuis longtemps…
brook1 publié le 25/03/2026 à 19:09
Pourquoi pas, ça était une bonne surprise pour ma part. S'ils les font dans la lignée des derniers RE, ça peut envoyer sévère, surtout celui du bateau.
marcelpatulacci publié le 25/03/2026 à 19:09
famimax Persso Dead Aim fut une excellente surprise! Un jeu crée pour le gun mais même avec la manette j'avais adoré. Dommage qu'il ne soit pas canon.
ducknsexe publié le 25/03/2026 à 19:22
Dans le fond de tiroir je voie, je voie, Dino crisis merde c'est le mot interdit, capcom a refermé le tiroir.
batipou publié le 25/03/2026 à 19:50
Avec le fan service dans Requiem, pourquoi ils ne lancent pas les remakes des Outbreak à Raccoon City ?
linkart publié le 25/03/2026 à 19:50
Dusk Golem dit surtout que l'idée a été balancée, ça veut pas dire que ce sera tout de suite clairement.

D'abord RE CV, RE0, REX, RE1, peut être même RE5 avant au final... Vu comme ça c'est pas avant 6 ans quoi, le jeu aura 20 ans !
leonsilverburg publié le 25/03/2026 à 20:05
Ils ont largement de quoi faire !
Le 5 et 6, les Outbreak, les Revelations.
Le temps qu'il fasse le tout, il pourrait faire un remake du 7, du puis et pourquoi pas du 9 dans 20 ans et ainsi de suite....
brook1 publié le 25/03/2026 à 20:09
linkart après ce qu'il ont fait sur le scénario de Requiem, ca me semble assez évident qu'il va avoir droit à son remake RE5
sdkios publié le 25/03/2026 à 20:38
adamjensen bah ils continuent de faire des opus inedits en parallèle, y a plusieurs équipes. Du coup ils vont vers les succes assurés (remake, vu que tout le monde reclame a peu pres tous les episodes lol) plutot que de faire de nouveaux spin off et risquer les critiques inutiles (car on sait comme le public est chiant de nos jours)
Mais clairement, il serait temps qu'ils se penchent vers le cas dino crisis!
adamjensen publié le 25/03/2026 à 20:43
sdkios
sdkios publié le 25/03/2026 à 20:46
marchand2sable personne demande outbreak (a part mtn qu'on parle d'Alyssa, comme par hasard on voit des admirateurs de ces opus XD) les jeux ont bidé a l'epoque ici (forcement, y avait a peine le online chez nous quand c'est sortit...perso je les ai fait en solo, et du coup c'etait pas fou-fou), et le jeu en ligne a trop évolué depuis l'epoque que pour proposer des simples remakes (y a pas une rejouabilité de dingue si on prend ca tel quel.) y avait des idees interessantes c'est sur(je pense notament au stage du Zoo), mais si remake il y a, il faudrait tout changer. Voir en faire un jeu solo, mais la aussi l'interet partirait a la trappe. Le online console maintenant, c'est du match a mort avec des dizaines de joueurs. Plus personne veut faire de la coop a 4 ^^
jenicris publié le 25/03/2026 à 20:57
Osef total de cet opus. Dino Crisis par contre ça serait sympa
sasquatsch publié le 25/03/2026 à 21:09
bookker jenicris vraiment...Dino Crisis était le jeu le plus demandé dans deux de leurs sondages...
Il est temps de l'annoncer nondidju
Rien à cirer de révélations
Qu'ils finissent les remakes RE avec Veronica, zéro et rebirth again et puis que le n arrête les Remakes de RE...
Mais des Révélations Outbreak Inédits a Racoon comme indiqué ci dessus ça je le vois bien...il faut du nouveau là...après le remake de Dino Crisis bien sûr...
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Resident Evil Requiem
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Nom : Resident Evil Requiem
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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