Resident Evil : Capcom commencerait à regarder les fonds de tiroirs pour ses remakes

Forcément, à un moment et à moins de renouvelé une nouvelle fois la formule pour refaire une vague de « Rebirth », la matière première commence sérieusement à manque à Capcom dans les possibilités de remake, au point que l'éditeur commencerait à regarder en dehors des épisodes principaux.Vous l'avez deviné avec le vieux trailer ci-dessous : selon Dusk Golem, Capcom envisagerait la possibilité de nous raire un, tiré de l'ancienne exclusivité 3DS porté ensuite un peu partout ailleurs, et mettant en scène Jill (sur un bateau) et Chris (dans les montagnes). Et aucunement pour des vacances dans les deux cas.Après, un remake transfiguré niveau contenu et level-design, peu de fans refuseraient il faut l'admettre.