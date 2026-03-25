Nintendo Switch 2 : au tour des USA de subir la toute nouvelle ''taxe physique''

L'information ne nous concernera pas vu qu'en Europe, c'est déjà effectif depuis le lancement de la console (au Japon également), et les USA n'échapperont plus pour très longtemps à la sentence : Nintendo annonce qu'à partir du mois de mai 2026, et précisément dès la sortie de, une différence de prix sera appliquée entre le physique et le numérique (coûts de production, blabla).En l'occurrence, le précité sera donc à 59,99$ sur l'eShop, et 69,99$ en boîte.Même chose qu'en euros donc.