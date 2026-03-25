Nintendo Switch 2 : au tour des USA de subir la toute nouvelle ''taxe physique''
L'information ne nous concernera pas vu qu'en Europe, c'est déjà effectif depuis le lancement de la console (au Japon également), et les USA n'échapperont plus pour très longtemps à la sentence : Nintendo annonce qu'à partir du mois de mai 2026, et précisément dès la sortie de Yoshi and the Mysterious Book, une différence de prix sera appliquée entre le physique et le numérique (coûts de production, blabla).
En l'occurrence, le précité sera donc à 59,99$ sur l'eShop, et 69,99$ en boîte.
Même chose qu'en euros donc.
C'était évident qu'ils allaient nous l'a faire à l'envers
Si on additionne, le prix des jeux, celui de la console ainsi que des cartes mémoires exorbitantes...
Quand on sait que cette passion concerne énormément de personnes à faible revenu, on est loin du gentil petit artisan.
Tout comme Sony, ce n'est pas un GAFAM mais on en est plus très loin en matière de modèle économique...
Au final, c'est toute l'industrie qui est emmenée dans les bas-fonds par ses principaux acteurs.
Merci Nintendo !