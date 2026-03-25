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Nintendo Switch 2 : au tour des USA de subir la toute nouvelle ''taxe physique''
L'information ne nous concernera pas vu qu'en Europe, c'est déjà effectif depuis le lancement de la console (au Japon également), et les USA n'échapperont plus pour très longtemps à la sentence : Nintendo annonce qu'à partir du mois de mai 2026, et précisément dès la sortie de Yoshi and the Mysterious Book, une différence de prix sera appliquée entre le physique et le numérique (coûts de production, blabla).

En l'occurrence, le précité sera donc à 59,99$ sur l'eShop, et 69,99$ en boîte.
Même chose qu'en euros donc.

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link49
publié le 25/03/2026 à 17:19 par Gamekyo
commentaires (20)
shanks publié le 25/03/2026 à 17:21
Dire qu'à l'époque PS4/One, on se disait naïvement "Avec le dématérialisé, les jeux pourront être vendus moins chers vu l'économie faite sur la production."

C'était évident qu'ils allaient nous l'a faire à l'envers
ouroboros4 publié le 25/03/2026 à 17:23
Hâte d'avoir l'avis de la vendeuse de fleurs
olex publié le 25/03/2026 à 17:24
Allez, c'est Nintendo on applaudit bien fort, ça passe.
linkstar publié le 25/03/2026 à 17:25
olex Tu veux qu'on fasse quoi ? Qu'on sorte dans la rue avec des torches et des fourches ?
olex publié le 25/03/2026 à 17:26
linkstar Et si ça fonctionnait, le ferais-tu ?
mrnuage publié le 25/03/2026 à 17:28
shanks Tout progrès économique est toujours présenté comme un bienfait pour le consommateur afin de le faire passer pour qu'au final ce soit juste un moyen d'augmenter les marges.
linkstar publié le 25/03/2026 à 17:28
olex Avec des si, je peux même t'emmener sur la Lune. En attendant : je n'habite pas aux USA, donc non.
olex publié le 25/03/2026 à 17:32
linkstar Donc je ne peux pas mieux te répondre que par une question toute aussi random. Dans mon cas, je trouve que ce n'est pas justifié et que cette prise de décision sera atténué grâce au totem d'immunité de la firme.
djfab publié le 25/03/2026 à 17:33
Après au final, c'est quand même logique que ce soit moins cher en démat !
linkstar publié le 25/03/2026 à 17:36
olex Et pourtant, tu pars du principe que Nintendo a un totem d'immunité. Surement quelque part dans le multivers, mais pas ici en tout cas.
olex publié le 25/03/2026 à 17:39
linkstar De toute façon, ce sera moins cher ailleurs. En France du moins. Ce sera clairement pas le cas là-bas où les prix sont plafonnés.
cyr publié le 25/03/2026 à 17:44
Une très bonne nouvelle pour les joueurs demat
aeris696 publié le 25/03/2026 à 17:45
cyr Oui
kameofever publié le 25/03/2026 à 18:06
Mis bout à bout, ça commence à peser lourd cette gestion désastreuse de la Switch 2.
Si on additionne, le prix des jeux, celui de la console ainsi que des cartes mémoires exorbitantes...

Quand on sait que cette passion concerne énormément de personnes à faible revenu, on est loin du gentil petit artisan.
Tout comme Sony, ce n'est pas un GAFAM mais on en est plus très loin en matière de modèle économique...

Au final, c'est toute l'industrie qui est emmenée dans les bas-fonds par ses principaux acteurs.
Merci Nintendo !
mattewlogan publié le 25/03/2026 à 18:13
De toute façon, les jeux en physique sont toujours moins cher, selon où tu vas, moi perso, je suis en Demat
xynot publié le 25/03/2026 à 18:28
Le demat devrait coûter moins cher en soit, mais ça aurait mieux de le faire dans l'autre sens et de baisser le prix demat de 10 balles plutôt qu'augmenter le prix boîte
skk publié le 25/03/2026 à 18:49
shanks Y a de belles remises sur ps et pc, xbox je ne sais pas... C'est déjà ça
marcelpatulacci publié le 25/03/2026 à 19:19
https://www.youtube.com/watch?v=fy5ewMwLvMc
ducknsexe publié le 25/03/2026 à 20:46
Quand yoshi frappe de sa QE, c'est toute la concurrence qui tremble !!
kikoo31 publié le 25/03/2026 à 21:14
olex le fameux totem d immu de Nintendo
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Yoshi and the Mysterious Book
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Nom : Yoshi and the Mysterious Book
Support : Switch 2
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
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