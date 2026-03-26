recherche
News / Blogs
RPG Maker va aussi s'ouvrir à la HD-2D
Depuis les années 90, les outils RPG Maker ont fait la joie de beaucoup de créateurs indépendants avec jusqu'à présent des évolutions davantage dans les possibilités que le rendu, mais le prochain épisode compte lui faire un gros pas en avant comme le tease l'éditeur Gotcha Gotcha Games : préparons-nous pour une brouette de RPG « HD-2D », esthétique popularisée par Square Enix depuis la Switch 1 (et encore prochainement The Adventures of Elliot) et depuis copié par certains dont le très joli Threads of Time dont on aimerait bien une date.

L'éditeur promet davantage d'informations dans l'année.

0
Qui a aimé ?
publié le 26/03/2026 à 11:15 par Gamekyo
commentaires (1)
aozora78 publié le 26/03/2026 à 11:41
Et dire que je testait des trucs sur RPG Maker XP en 2005 sur mon vieux PC d'époque à écran cathodique... de bons souvenirs
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Threads of Time
2
Ils aiment
Nom : Threads of Time
Support : PC
Editeur : Humble Games
Développeur : Riyo Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo