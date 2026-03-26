RPG Maker va aussi s'ouvrir à la HD-2D

Depuis les années 90, les outilsont fait la joie de beaucoup de créateurs indépendants avec jusqu'à présent des évolutions davantage dans les possibilités que le rendu, mais le prochain épisode compte lui faire un gros pas en avant comme le tease l'éditeur Gotcha Gotcha Games : préparons-nous pour une brouette de RPG « HD-2D », esthétique popularisée par Square Enix depuis la Switch 1 (et encore prochainement) et depuis copié par certains dont le très jolidont on aimerait bien une date.L'éditeur promet davantage d'informations dans l'année.