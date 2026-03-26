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Cthulhu : The Cosmic Abyss se montre en détails à 3 semaines du lancement
En pleine tourmente, Nacon tente de maintenir le suivi marketing de ses produits à venir dans un avenir proche, dont aujourd'hui l'expérience narrative Cthulhu : The Cosmic Abyss qui n'oubliera pas de proposer énigmes et exploration à travers la station sous-marine « mystérieusement vidée de tout l'équipage », avec des choix à faire tout en luttant contre une corruption psychologique de plus en plus intense.

Sortie prévue le 16 avril (PC, PS5, XBS), au prix de 49,99€.

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publié le 26/03/2026 à 10:03 par Gamekyo
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Cthulhu : The Cosmic Abyss
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Nom : Cthulhu : The Cosmic Abyss
Support : PC
Editeur : Nacon
Développeur : Big Bad Wolf
Genre : Aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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