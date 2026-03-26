Cthulhu : The Cosmic Abyss se montre en détails à 3 semaines du lancement

En pleine tourmente, Nacon tente de maintenir le suivi marketing de ses produits à venir dans un avenir proche, dont aujourd'hui l'expérience narrativequi n'oubliera pas de proposer énigmes et exploration à travers la station sous-marine « mystérieusement vidée de tout l'équipage », avec des choix à faire tout en luttant contre une corruption psychologique de plus en plus intense.Sortie prévue le 16 avril (PC, PS5, XBS), au prix de 49,99€.