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Mewgenics teasé sur PS5 et Switch 2
Les choses avancent très rapidement pour le rogue tactical miaou Mewgenics. Après le récent lancement PC et une rentabilité en 3h, le projet des créateurs de The Binding of Isaac s'était vu promis pour les consoles et Edmund McMillen n'aura pas tardé à le prouver en diffusant il y a quelques heures sur X des extraits de builds (visiblement très avancés) de versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.

Autant dire qu'un lancement cette année sur les précitées est largement de l'ordre du possible, pendant que l'interrogation demeure pour la Xbox Series.



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publié le 26/03/2026 à 10:43 par Gamekyo
commentaires (3)
dormir13hparjour publié le 26/03/2026 à 11:16
C'est mieux au clavier/souris ou à la manette ?
kirk publié le 26/03/2026 à 11:21
J'en suis à 100 heures et toujours pas le moindre ennui. Comme pour Isaac je sens que je vais exploser le compteur.

Mention spéciale de l'OST qui poutre (encore plus si on comprend les paroles).

dormir13hparjour A la souris y a pas photo.
oreillesal publié le 26/03/2026 à 11:40
kirk autant j'ai accroché à Isaac au delà du raisonnable.
Autant ici l'esthétique ne m'attire pas du tout, j'ai regardé deux 3 trailers, je ne pige pas l'intérêt, ça fait brouillon.
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Mewgenics
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Nom : Mewgenics
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Indépendant
Genre : Tactique
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