Mewgenics teasé sur PS5 et Switch 2

Les choses avancent très rapidement pour le rogue tactical miaou. Après le récent lancement PC et une rentabilité en 3h, le projet des créateurs des'était vu promis pour les consoles et Edmund McMillen n'aura pas tardé à le prouver en diffusant il y a quelques heures sur X des extraits de builds (visiblement très avancés) de versions PlayStation 5 et Nintendo Switch 2.Autant dire qu'un lancement cette année sur les précitées est largement de l'ordre du possible, pendant que l'interrogation demeure pour la Xbox Series.