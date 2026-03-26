Tant pis pour la surprise : un perso inattendu officialisé dans le film Super Mario Galaxy Tant pis pour la surprise : un perso inattendu officialisé dans le film Super Mario Galaxy

Une fois de plus, le marketing l'emporte sur la surprise, en tout cas pour ceux qui ont cliqué ou qui tomberont dessus avant la sortie sur les réseaux sociaux : Nintendo officialise la présence d'un certain Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy, qui a certes dans les deux cas rapport avec les étoiles mais tout de même, on ne l'avait pas vu venir.



RDV mercredi 1er avril pour savoir la teneur de son rôle, et un jour prochain si cela ouvre la porte à quelque chose de plus conséquent.