Tant pis pour la surprise : un perso inattendu officialisé dans le film Super Mario Galaxy
Une fois de plus, le marketing l'emporte sur la surprise, en tout cas pour ceux qui ont cliqué ou qui tomberont dessus avant la sortie sur les réseaux sociaux : Nintendo officialise la présence d'un certain Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy, qui a certes dans les deux cas rapport avec les étoiles mais tout de même, on ne l'avait pas vu venir.
RDV mercredi 1er avril pour savoir la teneur de son rôle, et un jour prochain si cela ouvre la porte à quelque chose de plus conséquent.
publié le 26/03/2026 à 13:59 par Gamekyo
Ça aurait était tellement une excellente surprise innatendu.
M'enfin si fox apparaît 2 seconde a l'écran, c'est juste un easter egg......
Donc il y aura des Pikmins et Fox dans le film... Est-ce qu'on va arriver à un film Smash Bros plus rapidement que prévu?
J’espère que Fox McCloud aura droit à son film solo.
Je voie bien wario dans le rôle de Thanos
J’en demandais pas tant
Après, si ils font comme dans le premier et qu'il refont les origines des persos, peut être que Fox sera justement a la recherche de son père, on vera.
Par contre ça annonce de bon pour la licence si c'est comme avec DK dans le premier