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Tant pis pour la surprise : un perso inattendu officialisé dans le film Super Mario Galaxy
Une fois de plus, le marketing l'emporte sur la surprise, en tout cas pour ceux qui ont cliqué ou qui tomberont dessus avant la sortie sur les réseaux sociaux : Nintendo officialise la présence d'un certain Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy, qui a certes dans les deux cas rapport avec les étoiles mais tout de même, on ne l'avait pas vu venir.

RDV mercredi 1er avril pour savoir la teneur de son rôle, et un jour prochain si cela ouvre la porte à quelque chose de plus conséquent.
  • Tant pis pour la surprise : un perso inattendu officialisé dans le film Super Mario Galaxy
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tynokarts, aeris177, rocan, gameslover
publié le 26/03/2026 à 13:59 par Gamekyo
commentaires (33)
tynokarts publié le 26/03/2026 à 14:07
Non Foxxxxx.
yanssou publié le 26/03/2026 à 14:08
Ils ce sont souvenu qu'il existait, y'a beaucoup trop de licence au placard c'est terrible.
rogeraf publié le 26/03/2026 à 14:09
Le premier film etant moyen, je n'attend pas grand chose de cette suite .. mais j'espère etre agréablement surpris
pimoody publié le 26/03/2026 à 14:10
Ils abusent tellement pour le spoil…
Ça aurait était tellement une excellente surprise innatendu.
escobar publié le 26/03/2026 à 14:17
cyr publié le 26/03/2026 à 14:18
Fox dans mario? La seul licence ou ils se rencontrent c'est dans smash bross.

M'enfin si fox apparaît 2 seconde a l'écran, c'est juste un easter egg......
escobar publié le 26/03/2026 à 14:18
Il manque juste Wario a la fin du film et on sera content
giru publié le 26/03/2026 à 14:18
Ca donne un peu d'espoir pour un nouveau jeu. En espérant que ça ne sera pas un énième remake/reboot au gameplay bancal

Donc il y aura des Pikmins et Fox dans le film... Est-ce qu'on va arriver à un film Smash Bros plus rapidement que prévu?
tynokarts publié le 26/03/2026 à 14:19
Nintendo nous montre tout le film
J’espère que Fox McCloud aura droit à son film solo.
ducknsexe publié le 26/03/2026 à 14:29
Bientôt un film qui réunit tout les personnages de nintendo. Les avengers

Je voie bien wario dans le rôle de Thanos
biboufett publié le 26/03/2026 à 14:30
c'est un troll non ? rdv le 1er avril..
zekk publié le 26/03/2026 à 14:31
cyr Peut être l'envie d'approfondir un multivers Nintendo
captainjuu publié le 26/03/2026 à 14:39
1er avril ? ça serait pas un (gros) poisson ?
ratchet publié le 26/03/2026 à 14:40
Popopooooo
liberty publié le 26/03/2026 à 14:44
escobar et ce pauvre Waluigi. Mais surtout toute la bande de cinglé qui accompagne Wario depuis qu'il n'est plus vraiment méchant.
masharu publié le 26/03/2026 à 14:54
captainjuu Non il y a une scène où maintenant tu sais que le perso qu'on voit c'est bien Fox.
escobar publié le 26/03/2026 à 15:04
liberty waluigi est un peu osef et c'est même pas Nintendo qui a inventé ce personnage
nicolasgourry publié le 26/03/2026 à 15:08
Et si ça annonçait un nouveau Starfox très prochainement !
mrvince publié le 26/03/2026 à 15:17
Quelqu'un doute ici que Nintendo prépare d'autres films sur d'autres licences ? pour au final finir sur un "Avengers" style film Smash Bros ? C'est gros comme une maison que ca va arriver.
vyse publié le 26/03/2026 à 15:21
yanssou vu le four du starfox zero on risque pas de le revoir de sitôt
aeris177 publié le 26/03/2026 à 15:27
Ah ouais quand meme

J’en demandais pas tant
syoshu publié le 26/03/2026 à 15:40
C'est Fox ou James ?
liberty publié le 26/03/2026 à 15:49
escobar il est le négatif de Luigi. Vue que les films tournent beaucoup autour de Luigi et Mario, Waluigi a tout sa place
giru publié le 26/03/2026 à 16:11
syoshu Pas de lunettes de soleil... donc Fox
forte publié le 26/03/2026 à 16:50
Quelle connerie d'avoir gâché la surprise...
yanssou publié le 26/03/2026 à 16:56
vyse comme certaines licences...
syoshu publié le 26/03/2026 à 17:02
giru il peut ne pas les porter.
Après, si ils font comme dans le premier et qu'il refont les origines des persos, peut être que Fox sera justement a la recherche de son père, on vera.

Par contre ça annonce de bon pour la licence si c'est comme avec DK dans le premier
bladagun publié le 26/03/2026 à 17:36
Et ben je plisse les yeux et je regarde pas nananaaa
pimoody publié le 26/03/2026 à 17:45
Prochaine Samus.
ducknsexe publié le 26/03/2026 à 17:51
Aller il y aura bien un petit Easter egg de Startropics ? Ah moins que ce sera pour le film Mario 3 sous les tropico
vyse publié le 26/03/2026 à 18:02
yanssou ...non ; aujourd'hui mnt les licences crèvent qd elles font au four aussi gros que starfox zero
yanssou publié le 26/03/2026 à 18:02
vyse pas faux.
cyr publié le 26/03/2026 à 18:36
zekk j'espère que kirby sera pas présent. Sibon je boycotte le film mdr
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Super Mario Galaxy 1+2
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Nom : Super Mario Galaxy 1+2
Support : Switch
Editeur : Nintendo
Développeur : Nintendo
Genre : plates-formes
Autres versions : Switch Switch 2 -
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