Ace Combat 30th : le trailer commémoratif avant le tout neuf Ace Combat 8
2026 est l'année des 30 ans de la franchise Ace Combat mais ce sera aussi celle du huitième épisode, sept longues années après le précédent épisode (et ses 7 millions de ventes).
Et Bandai Namco fait du premier trailer de l'année celui de la transition, en se remémorant le rendu de chacun des jeux depuis les années 80 jusqu'à ce Ace Combat 8 : Wings of Theve dont on attend encore toutes les infos (PC, PS5, XBS).
D'ailleurs dommage également qu'ils en profitent pas pour ressortir les anciens jeux dans un coffret collection HD.
Vivement le 8.