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Ace Combat 30th : le trailer commémoratif avant le tout neuf Ace Combat 8
2026 est l'année des 30 ans de la franchise Ace Combat mais ce sera aussi celle du huitième épisode, sept longues années après le précédent épisode (et ses 7 millions de ventes).

Et Bandai Namco fait du premier trailer de l'année celui de la transition, en se remémorant le rendu de chacun des jeux depuis les années 80 jusqu'à ce Ace Combat 8 : Wings of Theve dont on attend encore toutes les infos (PC, PS5, XBS).

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escobar, opthomas
publié le 26/03/2026 à 14:38 par Gamekyo
commentaires (4)
rogeraf publié le 26/03/2026 à 14:51
Vivement ce 8 ieme épisode. Une grande saga
ravyxxs publié le 26/03/2026 à 16:06
Le 7 est un pur chef d'oeuvre avec un scénario qui fait vraiment froid dans le dos. La guerre c'est mal m'voyez.
opthomas publié le 26/03/2026 à 17:15
Dommage qu'il y ait pas les épisodes PSP.

D'ailleurs dommage également qu'ils en profitent pas pour ressortir les anciens jeux dans un coffret collection HD.

Vivement le 8.
soulfull publié le 26/03/2026 à 17:53
Envie de faire le 7 depuis certaines musiques épiques de ff7 Remake qui ont été réalisés par le même compositeur. Sinon trés dommage que le 8 ne soit pas compatible full PSVR2, il y avait de quoi faire.
Gras
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Fiche descriptif
Ace Combat 8 : Wings of Theve
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Nom : Ace Combat 8 : Wings of Theve
Support : PC
Editeur : Bandai Namco Games
Développeur : Bandai Namco
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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