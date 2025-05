Selon le PDG Thomas Mahler, Moon Studios pourrait ne pas survivre à No Rest for the Wicked

Moon Studios semble connaître quelques problèmes financiers. Via NeoGaf, le directeur du studio (Thomas Mahler) évoque quene parvient pas à atteindre ses objectifs de ventes, l'homme allant jusqu'à mettre en cause une récente vague de review-bombing sur Steam lors du lancement de l'extension. Un effet boule-de-neige qui selon lui pourrait prochainement coûter à la fois le suivi du jeu comme la survie du développeur.La tristesse est évidente envers un studio qui a déjà pu nous faire rêver à deux reprises avec sa franchisedont on espère toujours un troisième épisode, mais certains pointeront surtout une tentative de joker « tire-larmes » quand on regarde les faits de près :semble n'avoir jamais été victime de review-bombing, mais a juste pris des critiques négatives et argumentées sur certains points de l'extension (dont un loot moins motivant). Chose que Mahler avait pourtant reconnu en début de mois, s'excusant du manque de tests.La moyennes des reviews est d'ailleurs remontée aux alentours des 70 % depuis peu, preuve que le problème est peut-être ailleurs.