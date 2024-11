PlayStation 5 Pro : plus d'une cinquantaine de jeux upgradés le 7 novembre

J-3 avant le lancement de la PlayStation 5 Pro et l'heure est venue pour Sony de nous livrer une liste non-exhaustive des titres bénéficiant d'une upgrade spéciale pour ce jeudi 7 novembre.Plus de 50 jeux bénéficieront d'une meilleure technique que ce soit au niveau de la résolution, du frame-rate, du Ray-Tracing voire parfois un peu tout à la fois, et on va vous mettre de suite les principaux concernés :