D'autres améliorations incluent le PS5 Pro Game Boost, qui peut s'appliquer à plus de 8 500 jeux PS4 rétrocompatibles jouables sur le PS5 Pro. Cette fonction peut stabiliser ou améliorer les performances des jeux PS4 et PS5 pris en charge. La qualité d'image améliorée pour les jeux PS4 est également disponible pour améliorer la résolution de certains jeux PS4.Infos supplémentaires par CNET:

Un mode d'upscaling assisté par l'IA, appelé PlayStation Spectral Super Resolution, fonctionne sur l'ensemble de la bibliothèque de jeux sans aucun correctif nécessaire, en ajoutant des détails pour passer en 4K. Je n'ai pas vu de démonstration, mais cette fonctionnalité devrait permettre d'améliorer les jeux plus anciens si vous disposez d'un téléviseur 4K. Elle fonctionnera également sur les jeux PSVR 2 à l'avenir, a déclaré Cerny.

