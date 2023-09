Sony confirme son nouveau State of Play

Toutes les rumeurs ne sont pas forcément vraies, mais celles concernant les shows de Nintendo et PlayStation l'étaient : après le Nintendo Direct ce jeudi à 16h00, c'est également demain que Sony placera son nouveau State of Play, et ce sera par contre à 23h00.On préfère prévenir, ce sera :- Avant tout des jeux déjà annoncés.- Du tiers, de l'indé et du PSVR2.Donc autant dire que coté first-party, on va sagement encore patienter.