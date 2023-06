Starfield : la grosse présentation pour tout savoir

Cette fois, Bethesda tient la bonne pour sortir son nouveau projet majeur et Xbox obtient sa plus grosse exclusivité depuis de nombreuses années :s'est copieusement dévoilé avec une bande-annonce et surtout un focus complet sur tout ce qu'il y a à attendre de ce nouveau RPG de la team principal de l'éditeur, et la plus ambitieuse à ce jour en taille comme en possibilités.Sortie prévue le 6 septembre sur PC et Xbox Series (et Game Pass, comme d'habitude), avec son gros collector à plus ou moins 300 boules qui inclura d'ailleurs la première extension à venir. Car oui, Bethesda oblige, nous aurons des extensions, et bien entendu du modding sur PC pour que les plus créatifs puissent nous proposer une planète peuplée de zizi géants.