Retour à la 2D avec Sonic Superstars

Voyez qu'il ne faut pas être mauvaise langue en hurlant que toutes les surprises sont sans cesse préalablement éventées : personne ne s'attendait à l'annonce d'un nouveau chapitre pour le CV du hérisson bleu, et ce sera donc, prévu pour la fin d'année sur tous les supports.Retour à la 2D (décidément), dans ce que l'on pourrait appeler de loin du « New Super Mario Bros » version SEGA, avec mode coopération à 4, de multiples pouvoirs à obtenir, et encore plus de nostalgie quand de bons vieux pixels viennent nous sauter au visage.