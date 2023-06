On imagine que beaucoup d'entre vous considèrent en avoir vu suffisamment surmais Square Enix n'allait pas rester silencieux durant les derniers jours précédant la sortie et en attendant le Live du 11 juin qui devrait être marqué par la mise à disposition de la démo jouable, voici une grosse vidéo de gameplay signée IGN, nous emmenant dans l'un des nombreux (gros) donjons.Allez, plus que deux semaines à patienter.