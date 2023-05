Lords of the Fallen : enfin du gameplay

Après le bon coup de, on croise les doigts pour que les choses se passent aussi bien pourdonc, à considérer par son titre comme un soft-reboot qui on peut déjà le reconnaître a énormément gagné en ambition aussi bien sur la technique, les possibilités en combat, le chara-design, l'aspect du bestiaire et plus particulièrement les boss, tout comme sa feature à lui : deux mondes qui s'enchevêtrent, et dont vous pouvez révéler l'autre avec votre lanterne.Sortie prévue le 13 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.