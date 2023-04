[Rappel] State of Play Final Fantasy XVI à 23h00

Cette journée d'actualité va s'achever aux alentours de 23h00 avec le State of Play 100 % dédié à, et tant pis pour ceux qui considèrent qu'on en a suffisamment vu.20 minutes de présentation supplémentaires donc, à découvrir dans la vidéo Live ci-dessous et pour les autres, ça retournera patienter sagement jusqu'au 22 juin, date de lancement de ce gros morceau de Square Enix pour l'heure à destination exclusive de la PlayStation 5.