Final Fantasy XVI : du gameplay et des options d'accessibilité (et un mot sur l'eventuelle version PC)

Il est l'heure pourde se déchaîner avec la présentation à la presse d'une démo jouable de 45 minutes dont Gematsu nous rapporte les morceaux, vous le remarquerez essentiellement basés sur l'action, incluant un affrontement entre deux invocations (Eikon) : Clive se transforme en Ifrit pour faire face à Garuda.La dernière vidéo nous présente la nouvelle tentative « accessibilité » pour les moins habitués au genre action, ici avec des anneaux que n'importe qui pourra porter et retirer à loisir. Ces accessoires pourront par exemple faciliter les combos, une esquive automatique ou ralentira le temps lorsqu'une attaque puissante est sur le point de vous toucher.Parallèlement, Naoki Yoshida s'est vu dans l'obligation de revenir sur le cas de l'éventuelle version PC, évoquant que si le contrat d'exclusivité avec Sony n'était que de 6 mois, cela ne permet pas d'estimer la période où la Master Race accueillera ce nouvel épisode. Toute l'équipe est en effet aux petits soins sur la version PS5, et ne pourra s'attarder sur autre chose qu'une fois le jeu disponible (et encore, ça ne parle pas des patchs de routine). Hors, pour Yoshida, 6 mois pour porter le jeu sur PC et l'optimiser au maximum, c'est bien trop peu, même si lui-même avoue que le jeu sortira très probablement dessus.