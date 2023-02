Le PlayStation VR 2 fait son Unboxing

On ne peut pas dire que Sony a souhaité performer en matière de communication sur le PlayStation VR 2, employant des méthodes plus discrètes (le PS Blog quoi), mais n'oubliant pas néanmoins l'indispensable phase unboxing que l'on vous laisse découvrir ci-dessous.Mine de rien, le lancement approche à grands-pas, le casque de nouvelle génération étant prévue dans moins de deux semaines (22 février), au prix standard de 599,99€ avec ses deux contrôleurs, et accompagné de près d'une quarantaine de jeux, dont(MAJ gratuite pour les possesseurs du jeu) et