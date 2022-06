La VO de Final Fantasy XVI, c'est l'anglais

C'est une première dans l'histoire de la franchise et cela vient de la volonté de Naoki Yoshida d'être en lien avec le thème du médiéval-fantastique :priorise un doublage anglais pour les phases de capture faciale, et plus précisément de « l'anglais britannique ». Le travail sur le sujet est d'ailleurs très bien avancé… alors même que rien n'a encore été fait concernant le doublage japonais (mais c'est pour bientôt hein…).Une certaine ironie ressort donc du fait que, techniquement, ce sera donc le doublage anglais qui sera la véritable « VO » dePour rester dans le sujet, Yoshida fait part de son souhait (personnel pour l'heure) de proposer une démo jouable avant le lancement l'été 2023, sans rien garantir pour le moment mais cela n'aurait rien d'une surprise :a eu sa démo un mois avant la sortie, et n'oublions pasavec ses démos « Platinum » et « Duscae », sans oublier une vraie version d'essai sur PC.