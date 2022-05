Mobile : FFVII Ever Crisis en approche

Après la version PlayStation 5 et son extension tournée vers Yuffie, puis le Battle Royale sur mobile, Square Enix vient nous rappeler l'arrivée prochaine de, sur mobile encore une fois, avec une légère précision : il sera disponible mondialement d'ici la fin du mois de septembre 2022.Si vous n'avez pas suivi, car faut suivre, il s'agit en résumé d'un « demake du remake », donc en gros le remake dans les grandes lignes, mais du tour par tour et un design à l'ancienne, le tout avec un système de gacha pour les armes (et des éléments inédits du scénario).Indiquons que ce sera un F2P découpé en 10 chapitres qui sortiront avec le temps.Et sinon, la Partie 2 ?