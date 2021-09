God of War Ragnarok : première présentation

C'était le One More Thing qu'il fallait car il faut rappeler qu'on était censé y jouer cette année (personne n'y croyait en même temps) :a donc eu droit à sa première présentation vidéo pour montrer les suites des aventures d'un Kratos toujours aussi bourru, un Atreus visiblement de plus en plus en désaccord avec son géniteur, et Mimir qui saura on s'en doute livrer de bons conseils (et des anecdotes).Une suite sur tous les points puisque non seulement on y verra les conséquences des actes de Kratos face à Baldur (oui, Freya et Thor ne sont pas contents), mais aussi le retour des zones précédemment visitées, différentes sur certaines aspects, avec surtout un accès vers les mondes auparavant inaccessibles que sont Vanaheim, Svartalfheim et Asgard.Pas de date précise mais ça sortira à coup sûr en 2022, sur PS5 et PS4 comme chacun sait.