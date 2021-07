Ghost of Tsushima : Director's Cut confirmé sur PS4 et PS5, avec son extension

Encore une bonne source parmi les dernières rumeurs du moment puisque Sony vient d'officialiserqui, effectivement, arrivera bien d'ici la fin d'année et même bien avant cela : le 20 août sur PlayStation 5 et PlayStation 4.- Le Jeu de base- Ajout de l'extension de l'île de Ikishima (plus d'infos à venir)- Ajout d'une synchro labiale refaite pour les voix japonaises- Nouveaux trophées- Exploitation de l'Audio 3D et des features de la DualSenseNotez déjà que l'extension en question proposera une nouvelle histoire, des persos inédits, une nouvelle armure, des ajouts coté techniques, de nouveaux types d'ennemis, des mini-jeux… et de nouveaux ennemis à caresser !- C'est 59,99€ sur PlayStation 4 et 69,99€ sur PlayStation 5- L'upgrade de GOT à à Director's Cut sur PS4 coûtera 19,99€- L'upgrade de la Director's Cut PS4 à celle sur PS5 coûtera 9,99€- L'upgrade de GOT PS4 à la version PS5 (directement en Director's Cut) coûtera 29,99€- Nouvelles options pour le mode photo- Nouvelles options pour la configuration des commandes- Ajout d'une fonction lock- Possibilité de supprimer visuellement le carquoisOn terminera par le fait que le multicontinuera de recevoir des MAJ gratuites, dont un tout nouveau mode de jeu.