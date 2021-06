Et soudain, le retour de Metroid Dread

Qu'un nouveau Metroid 2D soit en chantier sur Switch, ça tenait presque de l'évidence vu les insistantes rumeurs à ce sujet mais on pouvait difficilement s'attendre à ce que Nintendo s'amuse à ressortir le nom, teasé on rappelle dans le premier Prime… donc il y a presque 20 ans.« Metroid 5 » donc on comme peut aussi l'appeler fera en effet directement suite à, se déroulant au cœur de la planète ZDR où a été émis une étrange transmission venant de la Fédération Galactique. Bon la route pour Samus, exception faite d'un nouveau type d'ennemis (des robots) qui sont loin des habitudes de la franchise mais nous verrons tout cela le 8 octobre prochain.- Ajout d'un premier carnet de développeur.