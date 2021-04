Tales of Arise dévoile tout : gameplay, trailer, date de sortie et éditions PlayStation 5 & Xbox Series

Sans le moindre teasing préalable, Bandai Namco a soudainement déroulé le tapis rouge pouren lâchant tout ce que l'on attendait : une bande annonce, plusieurs vidéos de gameplay et une date de sortie, à savoir le 10 septembre en occident (le 9 au Japon). Et sans surprise, ça sortira également sur PlayStation 5 et Xbox Series (avec choix 60FPS ou 4K, et upgrade gratuite), en plus des versions précédemment annoncées, donc PC, PS4 & One.Et comme attendu, cet épisode s'apparente à une sorte de nouveau départ sur de nombreux aspects comme un système de combat revu, tout en gardant certains des fondamentaux de la série, à commencer par les habituelles séquences animes dont le nombre sera grandement rehaussé par rapport aux précédents épisodes.Dernier détail avec l'officialisation de versions spéciales à savoir la Deluxe (un pack booster, 6 accessoires, 8 costumes et des réductions en boutique) ainsi que l'édition « Hootle » dont vous pouvez retrouver le contenu dans le visuel plus bas.