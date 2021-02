NSO : les jeux NES & SNES de février

Nintendo va ce 17 février mettre à jour sa sélection de jeux Nes/Snes avec de nouveaux quatre titres pour que chacun puisse avoir une dose de nostalgie ou tout simplement de culture :(Snes)(Snes)(Snes)(Nes)C'est tout, et maintenant que l'essentiel des gros titres des deux machines sont sortis (et les autres bloqués par les éditeurs comme FF, DQ, Castlevania, Mega Man & co), on espère que Nintendo réfléchit en amont à passer une nouvelle vitesse en intégrant un jour ou l'autre un autre support.