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Cyberpunk 2077 s'offre enfin sa MAJ PS5 Pro
Les possesseurs de PlayStation 5 Pro qui n'ont pas encore lancé Cyberpunk 2077 seront peut-être ravis d'apprendre que le 8 avril (demain donc) déboulera une nouvelle mise à jour pour améliorer le rendu sur la console « premium » de Sony en exploitant bien comme il faut le PSSR.

Les différentes options, tous en 4K avec plus ou moins d'upscale PSSR :

- 40FPS VRR + Ray Tracing Pro
- 60FPS + Ray Tracing
- Mode performance spécial 90FPS VRR (mais pas de Ray Tracing)

Enfin, si vous n'avez pas le jeu mais que vous êtes abonnés PlayStation Plus au mois au rang Extra, rappelons que le titre est toujours disponible dessus (mais pas l'extension hein).
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tynokarts, eruroraito7
publié le 07/04/2026 à 18:47 par Gamekyo
commentaires (2)
altendorf publié le 07/04/2026 à 18:53
Un petit DLC pour relancer le jeu, j'aurais pas dit non.
shanks publié le 07/04/2026 à 18:54
altendorf
Laisse les avancer sur le 2, déjà qu'on risque d'y jouer en fin de gen PS6
Gras
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Fiche descriptif
Cyberpunk 2077
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Nom : Cyberpunk 2077
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : CD Projekt Red
Genre : RPG
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5
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