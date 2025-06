PlayStation 5 : State of Play mercredi soir PlayStation 5 : State of Play mercredi soir

La rumeur était vraie, on rappelle livrée hier par Shinobi602 : Sony PlayStation tiendra bien un State of Play pour cette période Summer Game Fest même si en fait en dehors des principales festivités, et ce sera demain précisément demain à 23h00.



Plus de 40 minutes de show et aucun indice à se mettre sous la dent, si ce n'est des bruits de couloirs autour d'un reveal de Resident Evil 9 cette semaine. Croisons les doigts que les first-party soient au rendez-vous, avec un peu de visibilité pour 2026.