Sony met fin au service PlayStation Stars

Totalement ignoré pour une majorité du public, le programme PlayStation Stars ne survivra pas à 2025 : dans un communiqué probablement fait sous IA et se résumant comme d'habitude à « C'était super mais en fait on arrête », Sony déclare la mise à mort du service avec dès à présent un début d'enterrement sans cérémonie.21 mai : impossible de s'inscrire au service.23 juillet : les abonnés actuels ne pourront plus gagner de points.2 novembre : fermeture du service.Et pour ceux qui seraient passés à côté, donc la plupart, le PlayStation Stars se résumait en gros à acheter des jeux numériques (ça ne fonctionnait pas avec le physique) pour faire des défis associés et augmenter son statut pour obtenir des objets dématérialisés, pour la simple collection. Peu utile pour beaucoup, et surtout blindé de non-sens, beaucoup de joueurs révélant que lors de certaines campagnes, des joueurs possédant déjà x jeu ne pouvaient accéder aux quêtes puisqu'il fallait l'acheter après le début de la campagne. Bref.