Chez Bungie, le moral serait ''en chute libre''

Bungie a visiblement du mal à remonter la pente en terme d'aura et alors que le studio a fait face à une nouvelle accusation de plagiat envers un artiste indépendant, les excuses et le dédommagement futur n'empêcheront pas le fait que c'est tout de même la 4e fois en 5 ans que la boîte se fait pointer du doigt pour cette raison.Mais au-delà de ça, Tom Henderson rapporte de Forbes qu'au sein de Bungie, le moral est actuellement « en chute libre » et « l'ambiance n'a jamais été aussi mauvaise » selon plusieurs retour d'employés, évoquant la peur constante d'un risque de flop dequi pourrait coûter la vie du studio, ou au moins le contrat d'une bonne partie des employés.Selon les mêmes sources, aucun report n'est à l'ordre du jour (mais personne ne sait ce qu'il y a dans l'esprit des plus hauts dirigeants) mais reste que les plans marketings auraient été modifiés avec le report de diffusion de la nouvelle bande-annonce, censée de base être livrée en juin.sortira le 23 septembre 2025, sur PC, PS5 et XBS (39,99€).