Tom Henderson : le point sur les 9 jeux Assassin's Creed en développement (prévus sur 6 ans)

Quelle que soit l'appréciation en interne sur les ventes d'Assassin's Creed Shadows, reste que la franchise reste l'actuelle nerf de guerre d'Ubisoft et selon le renseigné Tom Henderson, les plans n'ont pas changé pour nous abreuver de nouveaux jeux sur les prochaines années : on parle quand même de 9 jeux en l'espace de 6 ans. Et encore, ça aurait pu être 11 : seraient annulés un jeu multi (parmi d'autres) ainsi qu'un petit produit à l'attention exclusive de la plate-forme Netflix Games.



Quant au reste, on s'en tiendra au rythme d'un épisode principal tous les 2 ou 3 ans, avec au milieu spin-off et remake, pour obtenir la liste suivante (Henderson estime que ça sortira dans l'ordre indiqué, mais désormais sans date précise suite au chamboulement du calendrier lié au report de Shadows).



Code JADE :

- Se déroulera en Chine, épisode « mineur » façon Mirage.



Code INVICTUS :

- Le fameux projet multi « à la Fall Guys », jouable jusqu'à 16.



Code OBSIDIAN :

- Remake de Black Flag avec le moteur Anvil, sortirait quasi en même temps que INVICTUS.



Code HEXE :

- Supposé être sur le thème de la sorcellerie (Salem ?), épisode également mineur comme Mirage.



Code SCARLET :

- Prochain épisode majeur, récemment entré en production. Devrait couvrir trois zones majeures : l'Inde, la Méditerranée et l'Empire Aztèque.



Code STARDUST :

- Autre Remake (pas plus d'infos), entrera en production dès que celui de Black Flag sera bouclé.



Code EMERALD :

- Projet multijoueur, devrait être de l'ordre du PVE.



Code « RPG 3 » :

- Prochain épisode majeur qui sortira 2 ans après SCARLET



Code « Remake 3 » :

- Là encore, pas plus d'infos pour le moment.



Tout cela devrait, si tout se passe bien pour Ubisoft, arriver d'ici 2031.