Assassin's Creed Shadows : le directeur créatif indique qu'au départ, il ne devait y avoir que Naoe

Dans ce qui aurait dû être sa dernière ligne droite s'il n'avait pas été une nouvelle fois reporté au 20 mars,refait rapidement l'actualité par quelques propos livrés par son directeur créatif (Jonathan Dumont) expliquant peut-être pour en rassurer certains que contrairement à, il sera cette fois possible de faire la quasi-totalité du jeu avec un seul des deux personnages.Pour comprendre, on nous explique que la structure des missions va « s'adapter » au personnage opté (on rappelle Naoe pour l'infiltration, Yasuke pour le combat), permettant d'évoluer à sa sauce en switchant si on le souhaite ou en restant basé sur un seul des deux. Bien entendu, certaines missions annexes sont réservées à l'un ou l'autre, pouvant d'ailleurs débloquer des flashbacks là encore facultatifs.Jonathan Dumont nous apprend en outre qu'en début de développement, il ne devait y avoir qu'un seul personnage et vu le cadre, le choix fut naturellement porté vers un shinobi (Naoe donc). Mais au fur et à mesure du développement, et peut-être aussi parce que Ubisoft a considéré qu'un épisode aussi central avec uniquement un personnage féminin, ce serait à risque,, d'où le rajout de Yasuke, et tant pis si aujourd'hui, beaucoup semblent maintenir leur regard vers Naoe pour son gameplay plus proche des habitudes de la franchise.Nous verrons bien ce qui en ressortira dans un mois.