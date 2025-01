USA : le PlayStation Portal proche du million

En complément de son bilan pour l'année 2024 aux USA, Mat Piscatella révèle que le PlayStation Portal reste un bien meilleur succès qu'attendu, déjà parce qu'il est l'accessoire ayant généré le plus de thune l'année dernière (après, c'est aussi l'un des plus chers), mais également parce que les fêtes lui ont bien profité pour obtenir un taux actuel de 4 % d'attachement par rapport au parc installé de PlayStation 5.En recoupant les données, le PlayStation Portal s'approche donc du million de ventes aux USA, ce qui est tout sauf dégueulasse pour un accessoire à 199$ limité pendant un certain temps au Remote Play, et depuis peu au Cloud Gaming à condition d'être abonné PS Plus Premium.De quoi conforter Sony dans ses intentions de rejeter un œil au potentiel du marché nomade, déjà prisé par de nombreux constructeurs (et Nintendo, forcément), en rappelant que Xbox travaille également sur le sujet.