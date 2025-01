L'insider extas1s précise la liste des premiers jeux Xbox à venir sur Nintendo Switch 2 L'insider extas1s précise la liste des premiers jeux Xbox à venir sur Nintendo Switch 2

Et on débute cette semaine d'actualité par une autre rumeur, cette fois venu du très fiable extas1s lorsque le sujet Xbox est sur la table, même s'il s'agit plus exactement de la Nintendo Switch 2 et des portages en vue.



L'insider vient en effet apporter ses propres précisions après les propos de NateTheHate et voici donc les premiers titres estampillés Xbox en route vers la prochaine génération de Nintendo (hors Minecraft, des plus obvious) :



- Microsoft Flight Simulator 2024 (oui, le dernier épisode)

- Halo Master Chief Collection (à plein pot d'après lui)

- Diablo IV (pour cette année)

- Du Call of Duty (pas plus de précisions)

- Fallout 4

- Starfield



L'homme confirme en outre que côté Bandai Namco, Elden Ring sera bien de la partie cette année, en plus de Tekken 8.