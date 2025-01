Microsoft : nouvelle salve de licenciements Microsoft : nouvelle salve de licenciements

La grande vague de licenciements semble derrière nous mais n'est pas terminée pour autant, et Microsoft qui s'était déjà salement illustré en la matière il y a un an rempile avec de nouvelles suppressions de postes dont plusieurs dans sa branche Xbox, aussi bien sur les secteurs hardware que software.



Les sources de CNBC indiquent que moins de 1 % des employés de Microsoft seront touchés, certes, mais 1 % (même un peu moins) d'environ 228.000 têtes, ça fait quand même un certain chiffre.



Le porte-parole de l'entreprise, balancé face aux journalistes, a fait la déclaration suivante : « Chez Microsoft, nous nous concentrons sur les talents de haut niveau. Nous faisons en sorte que les gens apprennent et deviennent plus compétents. Mais lorsque certains ne sont pas performants, nous prenons les mesures appropriées. » Et bonne année hein.