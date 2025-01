Arrowhead commence à avoir en tête son prochain projet, et évoque le sujet DEI Arrowhead commence à avoir en tête son prochain projet, et évoque le sujet DEI

Comme tant d'autres, Arrowhead Studios nous souhaite ses meilleurs vœux pour 2025, et son PDG Johan Pilestedt en profite pour indiquer que les premiers éléments commencent à émerger sur papier pour le concept de leur prochain jeu. Aucun indice, juste une invitation à la spéculation, et cela peut donc être autant une nouvelle licence qu'un Helldivers III, avec ou sans mode coop à 8 joueurs (il avait précédemment fait écho que si un tel mode venait à exister, ce serait pour le prochain épisode).



Car les mecs ne sont pas uniquement cantonnés dans le genre Extraction, ayant déjà bossé sur de l'action-aventure il y a longtemps (Magicka), du hack'n slash (un revival de Gauntlet) et Pilestedt nous révèle même pour l'anecdote avoir eu à une époque l'idée de faire un shoot sur rail, précisément façon Star Fox.



Mystère mais en attendant, le PDG s'est risqué à aborder un certain sujet dès le début de l'année, répondant à un commentaire sur X invitant Arrowhead à ne surtout pas tomber dans la politique DEI :



« Si [insérer du DEI] n'ajoute rien à l'expérience de jeu, cela finit par lui nuire. Et les jeux vidéo ne devraient être qu'une pure quête de moments incroyables. […] Faîtes de bons jeux, ne faîtes pas de déclaration politique contemporaine. »



Helldivers II est disponible sur PC et PlayStation 5 depuis bientôt un an, et connaît un joli regain d'audience depuis sa nouvelle MAJ de début décembre.