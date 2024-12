M.Research : la nouvelle génération passe plus de temps à regarder les gens jouer qu'à jouer M.Research : la nouvelle génération passe plus de temps à regarder les gens jouer qu'à jouer

Relayé par GamesIndustry, le dernier rapport de Midia Research fait état d'une inversion surprenante dans la manière de « consommer du JV », et l'on imagine que la jeune génération y est pour quelque chose : en moyenne, si les joueurs passent environ 7,4 heures à jouer chaque semaine, dans le même temps, ils avalent des vidéos Youtube et Twitch sur le même sujet pendant… 8,5 heures. En gros, nous avons donc une audience qui passent aujourd'hui davantage de temps à regarder des gens jouer qu'à jouer eux-mêmes.



C'est bien triste d'une certaine façon mais le plus important en fait, c'est que Midia met en avant que cette nouvelle tendance pourrait pousser plus rapidement que prévu les éditeurs à explorer les possibilités d'introduction de publicités in-game, que ce soit en plein coeur de l'expérience ou activé automatiquement lors de diffusion Youtube/Twitch (après de quelle façon mettre cela en place...), voire éventuellement de récupérer une partie des revenus publicitaires, tout simplement.



« En récupérant l'engagement vidéo, les éditeurs ont le potentiel de débloquer de nouvelles sources de revenus comme la publicité et de stimuler à nouveau la croissance. »



Maintenant à voir quel tiers osera faire le premier pas pour se prendre toutes les balles.