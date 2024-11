[RUMEUR] Horizon Online pour 2025 ?

Bientôt deux ans que des rumeurs tournent autour deet Guerilla n'a encore rien dévoilé jusqu'à présent, même si les choses pourraient prochainement se précipiter à en croire une nouvelle offre d'emploi repérée par Insider Gaming et attestant de la recherche d'un spécialiste « assurance qualité » pour un certain prochain en ligne et dont le taf débutera durant le premier semestre 2025.Si l'on se fit au déroulé habituel de productions, cela pourrait laisser entendre une sortie du projet quelques mois après, donc durant le deuxième semestre 2025, et on imagine donc que PlayStation ne tardera plus à communiquer officiellement sur le sujet dont on a déjà vu passer quelques artworks dont le design rappelle justement… un jeu à service.Rappelons que la licence vient tout juste d'offrir au public un remaster deet le « pas extra », tandis que Guerilla continue également de travailler en amont sur le troisième épisode de sa saga.