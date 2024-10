Aux USA : la part du dématérialisé continue de prendre l'ascendant, même sur Switch Aux USA : la part du dématérialisé continue de prendre l'ascendant, même sur Switch

Les derniers barrages commencent à céder, ou en tout cas aux USA selon un rapport établi par Circana/NPD et évidemment relayé par Mat Piscatella : pour la période allant de janvier à août 2024, même sur Switch, la part du dématérialisé augmente inexorablement en représentant désormais une part de 53 %.



Et pas d'entourloupe avec l'excuse du nombre de jeux indés généralement uniquement sur l'eShop vu que Circana ne prend en compte dans son rapport que les titres qui sont disponibles sur les deux marchés (physique comme dématérialisé donc).



Et si chez Nintendo, la résistance tombe, que dire des deux autres avec une part de 78 % du numérique sur PlayStation 5 (+3%) et carrément 91 % sur Xbox Series (+1%).