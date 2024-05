Dusk Golem : Resident Evil 0 & Code Veronica remakés + report interne de Resident Evil 9 Dusk Golem : Resident Evil 0 & Code Veronica remakés + report interne de Resident Evil 9

Dusk Golem arrive sur ses grands chevaux, enfonçant les portes du saloon pour faire une mise au point inattendue : les rumeurs sur le remake de Resident Evil 1 sont fausses. De même que celles de Resident Evil 5 Remake.



Pourquoi de telles affirmations ? Parce qu'il est ce week-end parti à la pêche aux infos auprès de personnes bien proches de Capcom, permettant en plus de faire son mea-culpa concernant Resident Evil 9 qui aura été reporté en interne pour passer de début 2025 à fin 2025 voire début 2026, lui donnant aucune chance d'une officialisation dans les semaines à venir comme précédemment suggéré.



Une bonne nouvelle néanmoins ?

Selon les mêmes sources, il y aura bien des remakes mais pas ceux précités : on parle de Resident Evil Zero et (Oh Miracle!!) Code Veronica.