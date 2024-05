Billbil-kun : le prochain Team Asobi bientôt dévoilé Billbil-kun : le prochain Team Asobi bientôt dévoilé

On ne va pas vous présenter billbil-kun, l'un des insiders francophones les plus fiables de ces derniers temps, qui va aujourd'hui attirer l'oreille des curieux en déclarant que la Team Asobi dévoilera son prochain projet dans une quinzaine de jours, soit possiblement en même temps que le reveal de Concord. On va vraiment garder espoir pour un showcase.



Attention, les mêmes sources ne sont pas sûres à 100 % qu'il s'agit d'un nouveau Astro Bot (mais ça reste probable), juste que l'un des environnements de la présentation sera désertique, et que l'un des personnages montrés sera une espèce de fennec partageant des similitudes avec Astro.



Dernier point et non des moindres : ce ne sera pas un jeu PSVR2.