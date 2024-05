WSJ : le prochain Call of Duty sortirait bien Day One dans le Game Pass WSJ : le prochain Call of Duty sortirait bien Day One dans le Game Pass

L'information vient tout juste de tomber sur le Wall Street Journal qui atteste selon ses sources proches du dossier que Microsoft aurait pris sa décision concernant Call of Duty, et compterait donc bien proposer le prochain épisode (et les suivants) en Day One dans son service Game Pass, qu'importe les risques financiers pour cette franchise déjà populaire même sur Xbox.



Maintenant la grande interrogation : est-ce que cela mènera à une nouvelle augmentation des tarifs du service ?