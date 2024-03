Charts Japon : les félicitations pour Unicorn Overlord

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 mars 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Vanillaware peut de nouveau recevoir les louanges d'Atlus : avec 73.000 unités juste en boîte (et sachant que le titre est en rupture de stock au point d'avoir poussé l'éditeur aux excuses), le tactical-RPGfait largement mieux que(35.000) mais dont le bouche-à-oreille et le dématérialisé l'ont poussé vers les 130.000 après 4 mois, un score que la nouvelle licence ne devrait avoir aucun mal à atteindre.Pendant ce temps,ne devrait plus tenir bien longtemps avec une chute imposante à hauteur de 91 %, et contrairement à ce que l'on pensait encore en janvier, il sera visiblement encore difficile pour la PlayStation 5 de remporter les meilleures ventes sur l'année face à l'increvable Switch.